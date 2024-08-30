Если РФ хочет вернуть свои территории в Курской области, ей понадобится больше войск. Однако это не получится, если оккупанты не оставят свои позиции в Украине или не отправят в Курскую область молодых призывников. Но второй вариант является политически сложной задачей на фоне предыдущего обещания правителя РФ Владимира Путина не отправлять их в Украину. Как передает портал "Комментарии", к такому мнению пришли аналитики издания "The Hill".

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Президент Владимир Путин, который когда-то так прочно контролировал ситуацию, кажется ошеломленным и бесцельно блуждает по скучным заседаниям, которыми он когда-то руководил с угрозой и властью. Прошли угрозы ядерной эскалации, летние каникулы в Сибири без рубашек и странные выступления против Запада. Трансформация характера может отражать накопленные психологические последствия проигрыша в долгой и бессмысленной войне. Но это также оживляет упорные слухи о том, что человек, стоящий на камере, вовсе не президент", — отмечает издание.

При этом связанная с войной нехватка рабочей силы в гражданской экономике, безусловно, будет усиливаться, поскольку конфликт и его спрос на солдат будет расширяться, что приведет к росту зарплат и цен. Экономические трудности, более глубокое украинское вторжение или очередная попытка широкомасштабной мобилизации может вернуть россиян к уличным протестам.

Уже есть признаки беспорядков в регионах этнических меньшинств России. Насильственное несогласие, безусловно, будет расти, учитывая непропорциональное количество неславянских меньшинств, которые погибают во время нападений смертников на украинские окопы и артиллерийского огня на фронте.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российские власти на фоне Курской операции создают новые добровольческие отряды территориальной обороны. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).



