Курская операция: в США рассказали, кем Путин приказал сдерживать ВСУ

Российские власти на фоне Курской операции создают новые добровольческие отряды территориальной обороны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, это свидетельствует о нежелании российского диктатора Владимира Путина более серьезно противодействовать вторжению и проводить мобилизацию из-за рисков общественного недовольства или масштабной передислокации войск, что сорвет наступательные операции России на востоке Украины.

Отмечается, что и. о. губернатора Курской области Алексей Смирнов 29 августа заявил о создании добровольческого отряда "БАРС-Курск" (БАРС — Боевой резерв российской армии, — ред.). Основной его задачей будет "обеспечение безопасности" в области во время вторжения и заселение приграничных населенных пунктов области в дальнейшем.

Это формирование будет сотрудничать с регулярными войсками и штабом контртеррористической операции, которые осуществляют надзор за действиями РФ в Курской области, а также оказывать гуманитарную поддержку местным.

По словам Смирнова, добровольцы подпишут шестимесячные контракты, пройдут обучение и получат любое "необходимое" оружие.

Между тем представитель Харьковской группировки украинских войск полковник Виталий Саранцев сообщил, что россияне также формируют отряды "БАРС-Брянск" и "БАРС-Белгород", которые будут оказывать поддержку Северной группировке оккупационных войск. В состав трех отрядов войдет 4 921 доброволец.

"Формирование этих новых добровольческих отрядов соответствует стратегии Кремля, направленной на избежание передислокации в Курскую область опытных или боеспособных подразделений, участвующих в боевых действиях на Покровском или Торецком направлениях. Причиной является опасение замедления темпов российских наступательных операций на этих более приоритетных направлениях", — объясняют аналитики.

По мнению экспертов, в отражении наступления ВСУ Кремль в значительной степени полагается на призывников и нерегулярные силы, переброшенные с менее приоритетных направлений фронта.

Также издание "Комментарии" сообщало – тревожный сигнал: действительно ли РФ начала вытеснять ВСУ из Курской области.



