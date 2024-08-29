Тревожный сигнал: действительно ли РФ начала вытеснять ВСУ из Курской области

Российские войска контратаковали в Курской области и выбили украинские силы обороны из села Коренево. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает аналитик немецкого таблоида "BILD" Юлиан Рёпке.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

"К 20 августа украинские войска захватили село Коренево в Курской области, начались бои за одноимённый райцентр и ж/д станцию. Теперь российская армия контратаковала и выбила ВСУ из села. Линия боевого соприкосновения сейчас проходит примерно по его восточной окраине", — пишет "BILD".

В то же время ВСУ на днях заняли село Краснооктябрьское южнее Коренево на берегу реки Сейм.

"Таким образом и без взятия Коренево они полностью закрыли восточную границу котла, в котором оказались около 3000 российских солдат. С юга и запада он заблокирован госграницей, с севера — рекой Сейм", — отмечается в анализе.

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Также издание "Комментарии" сообщало – продвижение ВСУ в Курской области замедлилось. Военные пытаются укрепиться и удержать отдельные районы, которые они недавно взяли под контроль. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

По данным российских военных блогеров, темп атак украинских военных в Курской области замедлился. ВСУ пытаются удержать и укрепить отдельные районы.



