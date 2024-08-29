Тревожный сигнал: действительно ли РФ начала вытеснять ВСУ из Курской области

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Кравцев Сергей
Российские войска контратаковали в Курской области и выбили украинские силы обороны из села Коренево. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает аналитик немецкого таблоида "BILD" Юлиан Рёпке.
Бои в Курской области. Фото: из открытых источников
В то же время ВСУ на днях заняли село Краснооктябрьское южнее Коренево на берегу реки Сейм.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Белгородской области РФ повторяется курская история: началось отселение жителей ряда сел.
Также издание "Комментарии" сообщало – продвижение ВСУ в Курской области замедлилось. Военные пытаются укрепиться и удержать отдельные районы, которые они недавно взяли под контроль. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
По данным российских военных блогеров, темп атак украинских военных в Курской области замедлился. ВСУ пытаются удержать и укрепить отдельные районы.
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