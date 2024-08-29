В Белгородской области РФ повторяется курская история: началось отселение жителей ряда сел

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Оперативный штаб Белгородской области в России принял решение отселить жителей нескольких сел. Губернатор Вячеслав Гладков заявил о том, что в приграничье "есть много раненых и погибшие". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", которое цитирует Гладкова.
Белгородская область РФ. Фото: из открытых источников
Оккупанты признают, что обстановка остается напряжённой: много раненых, есть погибшие. Говорится, что российские власти обязаны предпринимать меры для защиты населения.
Интересно, что ни одного упоминания о военных действиях в официальных сообщениях российских властей нет. То есть, Кремль до последнего пытается изолировать остальных россиян в информационном плане от того, что происходит в Курской области и уже начало происходить в Белгородской.
Также, по словам Гладкова, школы, находящиеся в 20-километровой зоне в приграничных муниципалитетах области, будут работать дистанционно.
Накануне чиновник заявил, что "ситуация на границе с Украиной остается сложной, но контролируемой". Якобы военные РФ "проводят плановые работы".
Отмечается, что "из-за оперативной обстановки" в регионе закрыты для въезда 35 населенных пунктов.
Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ замедлили продвижение в Курской области: в Институте изучения войны рассказали, что происходит.
Новости