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В Белгородской области РФ повторяется курская история: началось отселение жителей ряда сел

Российские власти говорят о раненых в приграничье

сегодня, 08:05
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Кравцев Сергей

Оперативный штаб Белгородской области в России принял решение отселить жителей нескольких сел. Губернатор Вячеслав Гладков заявил о том, что в приграничье "есть много раненых и погибшие". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", которое цитирует Гладкова. 

В Белгородской области РФ повторяется курская история: началось отселение жителей ряда сел

Белгородская область РФ. Фото: из открытых источников

"Приняли решение об отселении жителей сел Пороз (ранее Гладков признавал, что в этот населенный пункт входили ВСУ –ред.) и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа. Закрыли въезд в село Вязовое Краснояружского района. Устанавливаем блокпосты, попасть в этот населенный пункт можно будет только по разрешению администрации…", — говорится в сообщении.

Оккупанты признают, что обстановка остается напряжённой: много раненых, есть погибшие. Говорится, что российские власти обязаны предпринимать меры для защиты населения.

Интересно, что ни одного упоминания о военных действиях в официальных сообщениях российских властей нет. То есть, Кремль до последнего пытается изолировать остальных россиян в информационном плане от того, что происходит в Курской области и уже начало происходить в Белгородской. 

Также, по словам Гладкова, школы, находящиеся в 20-километровой зоне в приграничных муниципалитетах области, будут работать дистанционно.

Накануне чиновник заявил, что "ситуация на границе с Украиной остается сложной, но контролируемой". Якобы военные РФ "проводят плановые работы".

Отмечается, что "из-за оперативной обстановки" в регионе закрыты для въезда 35 населенных пунктов.

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