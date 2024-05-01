На Западе снова рисуют мрачный прогноз: что и почему не получится отвоевать Украине

Как не было, так и нет даже предпосылок того, что война в Украине может приблизиться к своему завершению. И для того, чтобы выжить украинскому государству, надо разумно использовать новую помощь, выделенную властями США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, новый пакет американской помощи должен обеспечить надлежащее снабжение украинских военных до конца 2024 года, но дальнейшее финансирование может зависеть от результатов выборов президента США, которые должны состояться в ноябре этого года.

"...Хотя эта помощь позволит украинцам остановить продвижение России и, возможно, вернуть назад некоторые из ее недавних достижений, она не позволит им отвоевать огромные участки востока и юга, оккупированные в 2022 году", — отмечает издание.

Стоит отметить, что в подобном ключе ранее высказался обозреватель "The Washington Post" и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут

Аналитик высказал мнение, что союзникам США было бы полезно действовать так, как будто Вашингтон фактически отвернулся от мира, потому что существует вполне реальный риск.

"Как бы ни было мучительно получить помощь Украине через Конгресс, 61 миллиард долларов, скорее всего, закончатся к концу года. Это означает, что в начале 2025 года потребуется еще один законопроект. Если Трамп победит в ноябре, крайне маловероятно, что он поддержит такой закон", – считает Макс Бут.

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