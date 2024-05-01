logo

BTC/USD

57180.16

ETH/USD

2877.04

LTC/USD

76.51

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На Западе снова рисуют мрачный прогноз: что и почему не получится отвоевать Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе снова рисуют мрачный прогноз: что и почему не получится отвоевать Украине

The Hill отмечает, Украине может не хватить помощи США, чтобы отвоевать огромные участки востока и юга, оккупированные в 2022 году

сегодня, 11:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как не было, так и нет даже предпосылок того, что война в Украине может приблизиться к своему завершению. И для того, чтобы выжить украинскому государству, надо разумно использовать новую помощь, выделенную властями США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

На Западе снова рисуют мрачный прогноз: что и почему не получится отвоевать Украине

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, новый пакет американской помощи должен обеспечить надлежащее снабжение украинских военных до конца 2024 года, но дальнейшее финансирование может зависеть от результатов выборов президента США, которые должны состояться в ноябре этого года.

"...Хотя эта помощь позволит украинцам остановить продвижение России и, возможно, вернуть назад некоторые из ее недавних достижений, она не позволит им отвоевать огромные участки востока и юга, оккупированные в 2022 году", — отмечает издание.

Стоит отметить, что в подобном ключе ранее высказался обозреватель "The Washington Post" и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут

Аналитик высказал мнение, что союзникам США было бы полезно действовать так, как будто Вашингтон фактически отвернулся от мира, потому что существует вполне реальный риск. 

"Как бы ни было мучительно получить помощь Украине через Конгресс, 61 миллиард долларов, скорее всего, закончатся к концу года. Это означает, что в начале 2025 года потребуется еще один законопроект. Если Трамп победит в ноябре, крайне маловероятно, что он поддержит такой закон", – считает Макс Бут. 

Читайте также на портале "Комментарии" - перспективы российско-украинской войны в мае: стоит ли ожидать перелома.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://thehill.com/opinion/international/4629297-with-fresh-us-funding-ukraine-must-not-repeat-2023s-mistakes/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости