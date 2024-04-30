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С каждым днем времени у Украины все меньше и меньше: почему помощь США все равно под угрозой

Союзникам США жизненно важно делать больше для укрепления своих многосторонних оборонных связей

сегодня, 10:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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Партнеры США из Европы и Азии совершат большую ошибку, если воспримут принятие законопроекта о помощи Украине как сигнал о том, что им не нужно добиваться большей стратегической автономии. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал обозреватель "The Washington Post" и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут.

С каждым днем времени у Украины все меньше и меньше: почему помощь США все равно под угрозой

Украина - США. Фото: из открытых источников

Аналитик высказал мнение, что союзникам США было бы полезно действовать так, как будто Вашингтон фактически отвернулся от мира, потому что существует вполне реальный риск.

"Как бы ни было мучительно получить помощь Украине через Конгресс, 61 миллиард долларов, скорее всего, закончатся к концу года. Это означает, что в начале 2025 года потребуется еще один законопроект. Если Трамп победит в ноябре, крайне маловероятно, что он поддержит такой закон", – считает Макс Бут. 

Он отметил, Дональд Трамп продолжает говорить, что положит конец войне за 24 часа. Многие полагают, что представитель Республиканской партии отрежет Украину, чтобы заставить ее принять однобокую сделку, которую российский диктатор Владимир Путин не намерен соблюдать. 

Эксперт подчеркивает, президентские выборы в США могут определить судьбу Украины, и Трамп может легко победить на этих выборах. Даже. если он этого не сделает, помощь Украине все равно окажется под угрозой, если республиканцы будут контролировать любую из палат Конгресса.

Обозреватель добавил, что союзникам США придется разрабатывать планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, исходя из того, что Америка, возможно, больше не будет рядом с ними в будущем.

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Источник: https://www.washingtonpost.com/opinions/2024/04/29/ukraine-aid-trump-isolationism-threat/
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