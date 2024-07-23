На Западе рассказали, с чем у Украины уже беда, но дальше будет еще хуже

Украинские предприятия используют все возможные способы, чтобы заполнить многочисленные вакансии, которые оставили мобилизованные мужчины. Шахты – не единственное рабочее место, которое испытывает острую нехватку рабочей силы. Интернет-порталы по работе в Украине говорят, что никогда не рекламировали столько вакансий. Миллионы украинцев выехали за границу. К тому же сотни тысяч мужчин обменяли свою работу на военную службу. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в статье "The Washington Post".

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, сейчас, когда Киев наращивает усилия по мобилизации, бизнес ожидает, что работников будет еще труднее найти. Это еще больше обременит изуродованную экономику Украины. Имея много незакрытых вакансий многим предприятиям пришлось повышать зарплаты, или они рискуют закрыться.

По словам журналистов, нехватка рабочей силы в Украине – проблема, которая, как ожидается, будет ухудшаться, чем дольше продлится война. Она также добавляет нагрузку на экономику, которая уже находится под давлением и зависит от иностранной помощи. За первый год войны ВВП Украины сократился на 29%:

"Без западной финансовой помощи украинская экономика рухнула бы", – считает директор инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Отключения электроэнергии также прерывают работу или заставляют предприятия инвестировать в дорогие генераторы. Это отпугнуло некоторые частные иностранные инвестиции. Ожидается, что в этом году Украина все еще будет иметь относительный экономический рост на уровне примерно на 4%, но он был бы выше, если бы не нехватка рабочей силы.

Предприятия, которые добросовестно соблюдают налоговое законодательство и ведут надлежащий учет, являются популярными целями для найма в армию. Так, их данные открыты, что облегчает мобилизацию работников. Поэтому мужчины могут выбрать работу в другом месте, сказал Фурса.

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