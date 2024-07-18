В Минэкономики рассказали, сколько еще осталось свободных мест для бронирования от мобилизации

Замминистра экономики Виталий Киндратив заявил об ограничениях, которые могут существовать на количество забронированных от мобилизации военнообязанных. По его словам, на июль 2024 года существует "определенный запас" количества забронированных.



Бронирование от мобилизации в Украине. Фото из открытых источников

В интервью изданию "Forbes Украина" Виталий Киндратив заявил, что для обеспечения военных нужд в Украине возможно забронировать около 1,2 млн человек.

"В настоящее время забронировано около 800 000 человек, поэтому есть определенный запас", — передает слова Кондратова Forbes.

Замминистра экономики напомнил, что на бронирование от мобилизации в Украине могут претендовать компании и фирмы, получившие статус критически важных для функционирования экономики. По этому статусу предполагается бронирование до 50% лиц, подлежащих мобилизации в Украине.

Кондратив подчеркнул, что в Украине также существует бронирование 100% сотрудников компаний. Оно касается тех предприятий, которые критически важны для обеспечения потребностей ВСУ и других военных предприятий, в частности предприятия топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов, а также компании, занимающиеся строительством фортификационных сооружений.

Кроме того, в Минэкономики сообщили, что упростили процесс бронирования работников и анонсировали электронное бронирование через приложение "Дия".

"Отныне руководители критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности Сил обороны, могут забронировать сотрудников через портал "Дия"", — сообщили в Минэкономики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского рассказали, поддерживают ли идею экономического бронирования от мобилизации в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в Верховной Раде озвучили цену за бронирование.