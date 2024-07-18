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В Минэкономики рассказали, сколько еще осталось свободных мест для бронирования от мобилизации

Министерство экономики назвало количество военнообязанных, которые могут быть забронированные от мобилизации для обеспечения военных нужд в Украине.

сегодня, 12:05
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Slava Kot

Замминистра экономики Виталий Киндратив заявил об ограничениях, которые могут существовать на количество забронированных от мобилизации военнообязанных. По его словам, на июль 2024 года существует "определенный запас" количества забронированных.

В Минэкономики рассказали, сколько еще осталось свободных мест для бронирования от мобилизации

Бронирование от мобилизации в Украине. Фото из открытых источников

В интервью изданию "Forbes Украина" Виталий Киндратив заявил, что для обеспечения военных нужд в Украине возможно забронировать около 1,2 млн человек.

"В настоящее время забронировано около 800 000 человек, поэтому есть определенный запас", — передает слова Кондратова Forbes.

Замминистра экономики напомнил, что на бронирование от мобилизации в Украине могут претендовать компании и фирмы, получившие статус критически важных для функционирования экономики. По этому статусу предполагается бронирование до 50% лиц, подлежащих мобилизации в Украине.

Кондратив подчеркнул, что в Украине также существует бронирование 100% сотрудников компаний. Оно касается тех предприятий, которые критически важны для обеспечения потребностей ВСУ и других военных предприятий, в частности предприятия топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов, а также компании, занимающиеся строительством фортификационных сооружений.

Кроме того, в Минэкономики сообщили, что упростили процесс бронирования работников и анонсировали электронное бронирование через приложение "Дия".

"Отныне руководители критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности Сил обороны, могут забронировать сотрудников через портал "Дия"", — сообщили в Минэкономики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского рассказали, поддерживают ли идею экономического бронирования от мобилизации в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в Верховной Раде озвучили цену за бронирование.



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Источник: https://forbes.ua/money/bronyuvannya-za-godinu-yak-pratsyue-elektronne-bronyuvannya-cherez-diyu-i-khto-mozhe-nim-skoristatisya-intervyu-z-zastupnikom-ministra-ekonomiki-kindrativim-18072024-22457
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