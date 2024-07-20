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На сколько и когда продлят военное положение и мобилизацию

На следующей неделе должно состояться голосование в комитете и в Верховной Раде, сообщил нардеп Ярослав Железняк

сегодня, 13:40
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Кравцев Сергей

Стоит ожидать, что в ближайшие дни президент Украины подаст в Верховную Раду два закона – о продлении действия военного положения и о продлении всеобщей мобилизации. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

На сколько и когда продлят военное положение и мобилизацию

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

"Напомню, что пока военное положение действует до 11 августа 2024 года. Соответственно на следующей неделе где-то 22-25 июля состоится голосование в Комитете и затем Раде. И очень вероятно снова на 90 дней, то есть до 9 ноября 2024 года", — написал парламентарий в Тelegram.

Ярослав Железняк добавил, что это будет уже двенадцатое голосование Верховной Рады за военное положение.

Читайте также на портале "Комментарии" — если всему цивилизованному миру удастся заставить Россию реально сесть за стол переговоров, то есть все основания утверждать, что горячая фаза войны может завершиться уже до конца этого года. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал в интервью BBC.

Президент напомнил, что в прошлом месяце в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира по войне в Украине. Владимир Зеленский заявил, что Россия, которая не была приглашена на первое мероприятие, должна принять участие во втором саммите. Предварительно, он запланирован на ноябрь. 

Глава государства сказал, что весь мир должен будет оказывать давление на Москву, чтобы убедить ее сесть за стол переговоров и рассмотреть возможность прекращения войны. 

"Это не означает, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", — сказал Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп рассказал, что будет с войной в Украине, когда он станет президентом США.



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