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Кравцев Сергей
О мирных переговорах Киева и Москвы говорят уже достаточно давно. Однако их реальность остается крайне неопределенной, поскольку будущий путь по-прежнему полон многих вопросов без ответа. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Le Monde".
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Генеральную Ассамблею ООН с планом попытаться поставить свою страну в положение силы и заставить Путина сесть за стол переговоров.
Как пишет "Le Monde", ситуация на местах и международный контекст, начиная с избирательной кампании в США, побуждают Зеленского и некоторые западные столицы придумать способ покончить с войной, "не складывая оружия".
Указывается, что российские войска наступают на Донбассе, и "интенсивные бомбардировки украинской энергетической инфраструктуры предвещают ужасающую зиму для гражданского населения".
Читайте на портале "Комментарии" — План победы в обмен на отказ от членства в НАТО: у Зеленского сняли интригу.
Также издание "Комментарии" сообщало – это не столько победа, сколько план выживания: The Times раскрыл детали плана Зеленского.
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