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На Западе рассказали, как Зеленский придумал положить конец войне, не складывая оружия

Le Monde пишет, что Зеленский пытается поставить Украину в положение силы и склонить Путина к переговорам

сегодня, 08:55
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Кравцев Сергей

О мирных переговорах Киева и Москвы говорят уже достаточно давно. Однако их реальность остается крайне неопределенной, поскольку будущий путь по-прежнему полон многих вопросов без ответа. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Le Monde".

На Западе рассказали, как Зеленский придумал положить конец войне, не складывая оружия

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Генеральную Ассамблею ООН с планом попытаться поставить свою страну в положение силы и заставить Путина сесть за стол переговоров.

Как пишет "Le Monde", ситуация на местах и международный контекст, начиная с избирательной кампании в США, побуждают Зеленского и некоторые западные столицы придумать способ покончить с войной, "не складывая оружия".

"Переговоры рано или поздно обретут форму, потому что ситуация на фронте сложная, а украинцы истощены", — сказал частно один европейский министр иностранных дел, обычно входящий в число самых жестких по отношению к Москве.

Указывается, что российские войска наступают на Донбассе, и "интенсивные бомбардировки украинской энергетической инфраструктуры предвещают ужасающую зиму для гражданского населения".

"Перед любыми переговорами идея состоит в том, чтобы сделать все возможное, чтобы поставить Украину в положение силы. Требования Украины по этому поводу были встречены неоднозначной реакцией ее союзников. США возобновили поставки оружия с апреля после месяцев тупика в Конгрессе, но остается неопределенность относительно намерений Трампа, если он вернется в Белый дом", — говорится в публикации.

Читайте на портале "Комментарии" — План победы в обмен на отказ от членства в НАТО: у Зеленского сняли интригу.

Также издание "Комментарии" сообщало – это не столько победа, сколько план выживания: The Times раскрыл детали плана Зеленского.




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