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На Западе назвали одну из целей Курской операции, которая уже достигнута

Курская операция заставила россиян заинтересоваться войной

сегодня, 15:25
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Кравцев Сергей

Кроме выполнения чисто военных задач, украинская операция под Курском уже сейчас достигла по крайней мере одной психологической цели: "прорваться сквозь пелену российского самодовольства относительно войны — которая имела ограниченное влияние на жизнь большинства обычных россиян". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Washington Post.

На Западе назвали одну из целей Курской операции, которая уже достигнута

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

В материале говорится, что украинская операция в Курской области стала шокирующим ударом по кремлевскому режиму, ведь она подрывает саму сущность построенной в РФ империалистической идеологии.

Автор публикации отмечает, что полномасштабное вторжение РФ в Украину было проявлением "неоимпериалистического реваншизма", в рамках которого Россия отрицала суверенитет и собственную идентичность Украины. Напротив, Украина рассматривалась как часть "великой России", которой стоит вернуться в родное лоно.

"Эти ошибки были развеяны упорным сопротивлением Украины и всплеском украинского национализма, который сопровождал ее военные усилия. И теперь, вместо восстановления исчезнувшей российской империи, Путин наблюдает, как становятся все более очевидными уязвимые места его собственной страны", — пишет автор статьи.

Читайте также на портале "Комментарии" — прорыв первой и второй линии обороны в Курской области: детали от эстонской разведки.

Также издание "Комментарии" сообщало – операция ВСУ в Курской области была организована значительно лучше, чем летнее контрнаступление в 2023 году на юге Украины. Это и есть главным отличием и составляющим успеха украинцев летом в 2024 году. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью BBC заявил высокопоставленный британский военный, который говорил на условиях анонимности.




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