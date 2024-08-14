На Западе назвали одну из целей Курской операции, которая уже достигнута

Кроме выполнения чисто военных задач, украинская операция под Курском уже сейчас достигла по крайней мере одной психологической цели: "прорваться сквозь пелену российского самодовольства относительно войны — которая имела ограниченное влияние на жизнь большинства обычных россиян". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Washington Post.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

В материале говорится, что украинская операция в Курской области стала шокирующим ударом по кремлевскому режиму, ведь она подрывает саму сущность построенной в РФ империалистической идеологии.

Автор публикации отмечает, что полномасштабное вторжение РФ в Украину было проявлением "неоимпериалистического реваншизма", в рамках которого Россия отрицала суверенитет и собственную идентичность Украины. Напротив, Украина рассматривалась как часть "великой России", которой стоит вернуться в родное лоно.

"Эти ошибки были развеяны упорным сопротивлением Украины и всплеском украинского национализма, который сопровождал ее военные усилия. И теперь, вместо восстановления исчезнувшей российской империи, Путин наблюдает, как становятся все более очевидными уязвимые места его собственной страны", — пишет автор статьи.

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Также издание "Комментарии" сообщало – операция ВСУ в Курской области была организована значительно лучше, чем летнее контрнаступление в 2023 году на юге Украины. Это и есть главным отличием и составляющим успеха украинцев летом в 2024 году. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью BBC заявил высокопоставленный британский военный, который говорил на условиях анонимности.



