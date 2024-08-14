На Западе назвали главное отличие Курской операции от летнего контрнаступления 2023 года

Операция ВСУ в Курской области была организована значительно лучше, чем летнее контрнаступление в 2023 году на юге Украины. Это и есть главным отличием и составляющим успеха украинцев летом в 2024 году. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью BBC заявил высокопоставленный британский военный, который говорил на условиях анонимности.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

"Самая впечатляющая вещь в этом вторжении это то, насколько хорошо украинцы овладели общевойсковой войной, развернув все от противовоздушной обороны до радиоэлектронной борьбы, а также бронетехники и пехоты. Впечатляюще", — заявил британский военный.

Похоже, что украинцы также использовали часть современного оружия, предоставленного Западом, — например немецкие Marder и другую бронетехнику — гораздо эффективнее, чем они делали это во время прошлогоднего неудачного летнего наступления, пишет BBC.

Уже раздаются мнения, что Украина сейчас может выводить войска из Курской области, потому что задача "утереть нос Путину" выполнена успешно, а войска еще нужны на Донбассе. Но другие обозреватели говорят, что такой взгляд означает, что смысл операции будет сведен на нет. Во-первых, в таком случае РФ уже не нужно будет перебрасывать войска с фронта. Во-вторых, тогда Украина потеряет важный козырь в возможных мирных переговорах.

"Ясно одно. Присутствие на российской территории иностранных сил из Украины — страны, которая, по мнению президента Путина, даже не должна существовать как независимое государство, — недопустимо. Он бросит все возможное для решения этой проблемы, одновременно продолжая давление на Украину на Донбассе и наказывая ее народ новыми ударами беспилотников и ракет. Его раздражение было отчетливо видно на кадрах российского телевидения, где он председательствовал на экстренном совещании в Москве", — пишет ВВС.

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