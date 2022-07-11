На юге ВСУ уничтожили командные пункты Росгвардии: много погибших (ВИДЕО)



















В Херсонской области украинские защитники продолжают прицельно быть по важным военным объектам оккупантов. Так, после очередного успешного удара были уничтожили командные пункты Росгвардии и артиллерийской бригады, ликвидированы десятки российских оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается на странице Оперативного командования "Юг" в Facebook.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

В сводке отмечается, место скопления врага накрыли ударами несколько украинских штурмовиков.

Прицельная атака украинских защитников увенчалась успехом. В результате ударов уничтожены 38 оккупантов, два склада боеприпасов и десять единиц техники, среди которых четыре гаубицы, переносной зенитный комплекс, а также автомобильная техника.

Россия уменьшила группировку в Черном море до двух десантных кораблей. Два ракетных носителя продолжают дежурство с 16 "Калибрами" на борту.

Читайте также на портале "Комментарии" — на юге уничтожено четыре вражеских склада – много погибших оккупантов.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников приоткрыл подробности приказа, который получил от президента Владимира Зеленского. Украина готовится к деоккупации юга.

Ранее "Комментарии" писали — орки свирепствуют, проверяют всех людей – центр Херсона в оцеплении: ВСУ нанесли ювелирный прицельный удар – у оккупантов еще минус одна военная база. оккупанты явно были не готовы к такому повороту событий и серьезно перепугались. Первым делом они окружили центр Херсона и начали тотально проверять всех людей. Ищут, кто бы мог быть связан с ударом. Российским пропагандистам тоже что-то не нравится, и они сетуют на ПВО.









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