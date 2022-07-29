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На юге Украины ВСУ уничтожили много российских складов боеприпасов и радиолокационную станцию - подробности

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 11:30
Автор:

Денис
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Обстановка на юге Украины сложная, но ее развитие находится под контролем сил обороны. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook. 

На юге Украины ВСУ уничтожили много российских складов боеприпасов и радиолокационную станцию - подробности

ВСУ

"Враг продолжает ведение боевых действий по занятым рубежам обороны. Скованный нашими действиями не имеет возможности для создания новых ударных группировок. Продолжается контрбатарейная борьба", — ОК "Юг". 

Оккупанты продолжают обстреливать мирные города Украины. 

"Перед рассветом 12 зенитных ракет С-300 были выпущены по Николаеву по направлению Голой Пристани", — ОК "Юг". 

В результате ракетной атаки ранен один человек. 

В свою очередь украинская авиация нанесла семь ударов по врагу, из них по опорным пунктам – 4 по сосредоточению вражеской силы и техники – 3. 

Выполняя огневые задачи, наши ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили:

• 36 оккупантов;

• три танка;

• три гаубицы "Мста-Б";

• радиолокационную станцию "Зоопарк-1";

• четыре единицы бронированной и семь единиц автомобильной техники;

Также в Геническом, Херсонском, Каховском и Бериславском районах уничтожены 4 склада боеприпасов.

Напомним, раннее портал "Комментарии" писал о том, что как подать заявку на международную помощь через сервис "єДопомога": документы и пошаговая инструкция. Украинцы могут получить денежную помощь от международных организаций. 

Читайте также о том, что "Идиоты": Арестович назвал еще одну стратегическую ошибку России в войне. Оккупанты уже неделю перебрасывают свои силы на западный берег Днепра, пытаясь удержать оккупированный Херсон. 

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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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