На юге Украины ВСУ уничтожили много российских складов боеприпасов и радиолокационную станцию - подробности

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Обстановка на юге Украины сложная, но ее развитие находится под контролем сил обороны. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.
ВСУ
"Враг продолжает ведение боевых действий по занятым рубежам обороны. Скованный нашими действиями не имеет возможности для создания новых ударных группировок. Продолжается контрбатарейная борьба", — ОК "Юг".
Оккупанты продолжают обстреливать мирные города Украины.
"Перед рассветом 12 зенитных ракет С-300 были выпущены по Николаеву по направлению Голой Пристани", — ОК "Юг".
В результате ракетной атаки ранен один человек.
В свою очередь украинская авиация нанесла семь ударов по врагу, из них по опорным пунктам – 4 по сосредоточению вражеской силы и техники – 3.
Выполняя огневые задачи, наши ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили:
• 36 оккупантов;
• три танка;
• три гаубицы "Мста-Б";
• радиолокационную станцию "Зоопарк-1";
• четыре единицы бронированной и семь единиц автомобильной техники;
Также в Геническом, Херсонском, Каховском и Бериславском районах уничтожены 4 склада боеприпасов.
Напомним, раннее портал "Комментарии" писал о том, что как подать заявку на международную помощь через сервис "єДопомога": документы и пошаговая инструкция. Украинцы могут получить денежную помощь от международных организаций.
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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Медведев показал на фото, какой в Кремле видят Украину после завершения войны. Дмитрий Медведев снова озвучил маразматические мысли о разделе Украины.
Также "Комментарии" информировали о том, что "Аналогов нет": оккупанты привязывают свои дроны к удочкам, потому что боятся, что их перехватит ВСУ — ВИДЕО. Хвастаясь своим ноу-хау, оккупанты не забыли показать свои позиции.
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