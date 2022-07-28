"Идиоты": Арестович назвал еще одну стратегическую ошибку России в войне

Оккупанты РФ допустили еще одну стратегическую ошибку во время войны на украинской территории. Захватчики уже семь дней подряд переправляют подкрепление к западному берегу реки Днепр, потому что хотят удерживать под своим контролем украинский Херсон. Затруднения у кафиров возникли по той причине, что подкрепление опрокидывают через полтора моста, которые постоянно обстреливают силы ВСУ.

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

Об этом представитель ОП Алексей Арестович сообщил в социальных сетях и подробно рассказал, общаясь с представительницей российских СМИ Юлией Латыниной.

"Они совершили стратегическую ошибку в этой войне наконец. Ну, первой стратегической было вообще начало этой войны. А вторую они сделали недавно, когда они приняли это стратегическое решение (опрокидывание войск на западный берег Днепра – ред.).",- выразил свое мнение советник председателя ОП.

Он продолжил, что когда противник становится в оборону и пытается заставить нашу сторону к переговорам, нужно поступать иначе. И здесь не только украинский Херсон помешает. Ошибки допускают уже во время всеобщей реконфигурации войск, которые россияне совершают на наших территориях. Главное, стратегический замысел. Они же поступают как идиоты.

При этом захватчики уже семь дней подряд переправляют свои силы через Днепр, потому что хотят удержать Херсон – один большой город, который они захватили во время этой войны.

"Проблема для них в том, что это осуществляется через полтора моста, которые находятся под огневым контролем ВСУ. Как в одну сторону, так и в другую. Потеря Херсона для российской армии – предательство неконтролируемого масштаба. Поскольку свежих сил им неоткуда взять, они силы и средства снимают с других направлений. Там мы их и похороним", – сказал Арестович.

Чиновник считает, что это как в энциклопедии идиотизма. Как знаток военной истории, он не может вспомнить, когда так поступала другая военная сила, как это делают в этой войне русские.

Захватчики уже убедятся в ближайшее время, что такая их тактика и стратегия, такие командиры и, имея именно такое вооружение и военную технику, им не нужно было выступать из своего Воронижа. И пытаться здесь решить стратегическую задачу, чтобы захватить крупнейшую европейскую страну, – высказал свое мнение представитель Офиса президента.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Арестович рассказал, что могут дроны-камикадзе, подаренные Великобританией.

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