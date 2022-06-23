На юге Украины ВСУ уничтожили два российских склада боеприпасов и "Панцирь": подробности

Ситуация в операционной зоне на Николаевско-Херсонском направлении сложная, но контролируемая. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Противник продолжает ведение боевых действий в контрбатарейной тактике на рубежах обороны, а также наносит удары авиацией и ракетами.

Стало известно об уничтожении еще одной единицы вражеской техники на острове Змеиный.

"Продолжается военная операция по поражению сил и средств противника на острове Змеином. Зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".", — сообщает ОК "Юг".

За прошедшие сутки (22 июня) на юге страны в ходе выполнения огневых заданий украинские ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили:

• 20 оккупантов;

• самоходную гаубицу "Мста-С";

• 23-мм зенитную установку;

• тягач;

• четыре единицы автомобильной техники;

• два склада боеприпасов на Херсонщине;

Окончательные потери противника уточняются.

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