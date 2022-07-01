В операционной зоне Сил обороны юга Украины противник продолжает ведение боевых действий на оборонных позициях в тактике дистанционных огневых поражений. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

За прошедшие сутки украинскими авиаторами был нанесен парный вертолетный удар по скоплению живой силы и военной техники врага.

Также ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны продолжают наносить удары по противнику. Потери оккупантов на юге Украины за прошедшие сутки составили:

• 35 оккупантов;

• два танка Т-72Б3;

• четыре единицы бронированной техники.

"Завершая экстренную эвакуацию личного состава с острова Змеиный, рашисты уничтожали военную технику, документацию и имущество. Предположительно, проведено минирование местности, причала и окрестных вод у острова.", — сообщает ОК "Юг".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что ни о каком "жесте доброй воли" речи не идет: настоящая причина ухода войск РФ с острова Змеиный. ВСУ не оставили российским военным выбора.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что "Просто боятся сказать об этом вслух": Путин убежден, что в мире имеет много единомышленников. Путин считает, что у него много единомышленников в мире, однако они "боятся поднять головы и сказать об этом вслух".

Также "Комментарии" информировали о том, что россия отправляет в Украину старую военную технику из самых отдаленных регионов. Россия проводит ответные мероприятия по всей территории страны, включая самые отдаленные регионы.

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