На юге Украины вертолеты ВСУ нанесли парные удары по скоплению живой силы и техники оккупантов: подробности

Обстановка на юге Украины напряженная, динамичная, но подконтрольная силам обороны. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как информирует ОК "Юг", противник продолжает ведение боевых действий на занятых рубежах обороны. Новых ударных группировок не создает, соблюдает тактику артиллерийско-минометных обстрелов, авиационных ударов и ракетных атак.

"В ходе воздушного противостояния над Черным морем вражеский истребитель Су-35 применил управляемые ракеты "воздух-воздух" по паре наших штурмовиков. Для нас – без потерь, для врага – без успеха.", — ОК "Юг".

В Херсонской области противник ударным вертолетом Ка-52 пытался атаковать наши позиции, но без наших потерь и своего успеха был вынужден убежать, уклоняясь от ответного огня.

В свою очередь украинские авиаторы трижды нанесли удары парами вертолетов по опорному пункту, скоплению противника и вражеской техники в районе Давыдова Брода и Правдино.

"По итогам работы наших ракетно-артиллерийских и других подразделений потери противника составляют 12 оккупантов, танк, гаубица "Мста-Б", склад боеприпасов и БПЛА "Орлан-10".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что приезд в Украину Папы Римского: Кулеба объяснил, почему этот визит важен. Кулеба объяснил, что приездом в Украину Папа Римский Франциск поддержал бы верующих. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что военный эксперт назвал месяц, когда ВСУ перейдут в контрнаступление. Черник спрогнозировал, что в конце августа наступит переломный момент в войне. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Также "Комментарии" информировал о том, что разведка оказалась права: у Путина заявили, что берут "паузу" в войне против Украины. В Минобороны РФ заявили, что хотят дать возможность войскам набраться сил и отдохнуть.

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