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Военный эксперт назвал месяц, когда ВСУ перейдут в контрнаступление

Черник спрогнозировал, что в конце августа наступит переломный момент в войне

сегодня, 20:38
Автор:

Лиля Воробьева
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Военный эксперт Петр Черник рассказал, когда в войне наступит переломный момент. По его словам, в конце августа ВСУ перейдут в контрнаступление. Об этом Петр Черник рассказал 24 каналу.

Военный эксперт назвал месяц, когда ВСУ перейдут в контрнаступление

Когда Вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление (фото из открытых источников)

По мнению Петра Черника, активные боевые действия не закончатся через несколько недель или месяцев.

"Я не сторонник быстрой концепции победы, напротив, я считаю, что эта война будет затяжной. Сейчас мы можем наблюдать состояние определенного "стратегического равновесия" – оккупанты не имеют сил и средств на новые захваты, а мы еще не собрали всю огневую мощь, чтобы выбивать их из нашей земли", – заявил эксперт.

Эксперт считает, что оккупанты России не сформировали достаточно сил, чтобы продвигаться на 10-15 километров вглубь. Именно поэтому они перегруппируются для дальнейшего наступления.

"Придет время, чтобы выбить российских оккупантов, придет. Но это произойдет при условиях, когда установок HIMARS будет не десяток, а хотя бы сотня. Противнику важно продвигаться вглубь украинской территории, и он будет делать для этого все возможное", — сказал он. 

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Путина заявили, что берут "паузу" в войне против Украины . Представитель минобороны России Игорь Конашенков объявил 7 июля, что страна-агрессора принимает оперативную "паузу" в войне против Украины. По его словам, подразделения оккупационных войск сейчас проводят "мероприятия по заполнению боевых возможностей". В Минобороны РФ уточнили за время, когда будет действовать пауза в войне, военные РФ смогут взять небольшой отпуск, набраться сил, пообщаться с близкими. Но на самом деле России нужно не столько для отдыха военнослужащих, а для того, чтобы, наоборот, подготовиться в затяжной войне, поскольку у России уже сейчас большие проблемы с резервом и к тому же очень страдает экономика.



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Источник: https://24tv.ua/kontrnastup-ukrayini-u-viyni-2022-koli-chekati-prognoz-eksperta-video_n2076195
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