На юге Украины авиация ВСУ нанесла удары по скоплению российской техники, опорному пункту и ЗРК: подробности

На юге Украины оккупанты продолжают ведение боевых действий на тех же позициях и в привычной тактике коварных дальнобойных или авиационных обстрелов не только украинских подразделений, но и мирных или освобожденных населенных пунктов. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

За прошедшие сутки (28 июня) противник из тяжелой ствольной артиллерии обстреливал Криворожский район и дважды Николаев. Парой ударных вертолетов Ка-52 противника были атакованы окрестности Александровки на Херсонщине.

Сообщается, что в ответ наш авиационный потенциал применен 5 раз, в частности, в районе админграницы Николаевской и Херсонской областей.

"Наши штурмовики и вертолеты нанесли удары по скоплению вражеской силы и техники, опорному пункту и зенитно-ракетному комплексу "Стрела-10"", — сообщает ОК "Юг".

Также, украинские ракетно-артиллерийскими подразделения при выполнении огневых задач сократили вражеское войско на:

• 22 оккупанта;

• РСЗО "Ураган";

• три единицы бронированной;

• пять единиц автомобильной техники;

• два склада боеприпасов.

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