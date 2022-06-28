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Удар по ТЦ в Кременчуге: мэр рассказал новые подробности и опроверг российские фейки

Малецкий опроверг фейки россиян, что произошла детонация, в результате которой пострадал ТЦ

сегодня, 20:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Ракета, выпущенная оккупантами России, разорвалась внутри торгового центра города Кременчуга 27 июня. От взрыва осталась воронка. Об этом информируют "Комментарии", обнародовав информацию городского головы города Кременчуга Виталия Малецкого, озвученную во время эфира телемарафона.

Удар по ТЦ в Кременчуге: мэр рассказал новые подробности и опроверг российские фейки

Ракета разорвалась внутри ТЦ в Кременчуге, от нее осталась воронка (фото из открытых источников)

"Она разорвалась прямо в салоне бытовой техники. Есть зафиксированные кадры пролета этой ракеты покадрово, как она достигала своей цели. Ракета шла точно в этот ТЦ", — подчеркнул Малецкий.

Тем самым, городское чиновник опровергает фейки России, что произошла детонация, и именно по этой причине был разрушен торговый центр.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на вторые сутки в РФ озвучили свою версию удара по Кременчугу . В Минобороны России предложили два преступных лживых утверждения. Первый фейк состоит в том, что якобы россияне наносили удар по ангарам с оружием, которое получила Украина от союзников из Европы и США. Второй фейк состоит в том, что вспышка в ТЦ "Амстор" в Кременчуге произошла после детонации снарядов. Циническое вранье россиян также в том, что, по их версии, в торговом центре не было людей, он был брошен и не работал.

Также "Комментарии" информировали о том, что в сеть слили данные о пилотах, запускавших ракеты по ТРЦ в Кременчуге . Российские кафиры, запускавшие ракеты по ТРЦ в Кременчуге из стратегических бомбардировщиков Ту-22м3, служат в 52-м гвардейском тяжелом бомбардировочном авиационном полку. Эта военная часть 33310 базируется в поселке Шайковка Калужской области.



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