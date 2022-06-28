На спутниковых снимках показали последствия ракетных обстрелов по ТРЦ в Кременчуге (ФОТО)

От помещения после взрыва в нем российской ракеты ТРЦ в Кременчуге остались только металлические конструкции. Об этом информирует Sky News, ссылаясь на спутниковые снимки компании Planet Labs. Ракетный обстрел по ТЦ в Кременчуге (фото из открытых источников) На опубликованных кадрах видны ужасающие последствия от ракетного удара по торговому центру в городе, где в то время было больше мирных жителей.

На спутниковых снимках видно, что от страшного взрыва и пожара прямо в торговом центре от помещения осталась только основа, то есть металлическая конструкция.

Рядом промышленная площадка также была повреждена. Отсутствует часть крыши здания, а еще – некоторые меньшие конструкции полностью разрушены.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что мэр рассказал новые подробности и опроверг российские фейки . Ракета, выпущенная оккупантами России, разорвалась внутри торгового центра города Кременчуга 27 июня. От взрыва осталась воронка. Об этом информируют "Комментарии", обнародовав информацию городского головы города Кременчуга Виталия Малецкого, озвученную во время эфира телемарафона. Тем самым, городское чиновник опровергает фейки России, что произошла детонация, и именно по этой причине был разрушен торговый центр.

Также "Комментарии" информировали о том, что показали видео с камер наблюдения при взрыве в Кременчуге . Во второй день после того, как российская ракета попала в торговый центр, где находились десятки мирных жителей Кременчуга, появилось видео с камер наблюдения в окрестностях ТЦ "Амстор". На опубликованном видео видно, как отреагировали находившиеся недалеко у озера случайные очевидцы. Так, один из мужчин, отдыхавший с девушкой, нырнул в воду, девушка сбежала.

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