На юге оккупанты начали обустраивать новую линию обороны: что известно

Российские захватчики не могут сдержать и остановить наступлении украинской армии на Запорожском направлении. Именно поэтому россияне уже обустраивают новые линии обороны в глубоком тылу. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Оккупанты заявляют, что контрнаступление на Запорожье уже провалилось, однако взялись укреплять "глубокий тыл" и усиливать оборону на "третьей линии". Роют новые траншеи и усиливают оборонительные сооружения неподалеку от линии фронта в Пологовском районе", – отметил мэр Мелитополя.

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По его словам, россияне занимают дома и расставляют новую технику в селах неподалеку Токмака, а в самом городе устроили блокпосты и разместили противотанковые ежи. Противник захватывает новые базы отдыха на Азовском побережье, а в Бердянске на аэродроме устроили место базирования вертолетов.

Иван Федоров отметил, противник при этом не прекращает попыток, чтобы отбыть утраченные ранее позиции, но для этого в основном использует бывших заключенных. Именно их российские командиры посылают на штурм Роботино.

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