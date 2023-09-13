В Кремле не могут определиться со второй волной мобилизации: в США рассказали, чего боится Путин

Несмотря на то, что российская пропагандистская машина работает на полную мощность, российское руководство боится объявлять вторую волну мобилизации, опасаясь негативных реакций в обществе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, как утверждают российские инсайдерские источники, ближайшее окружение Кремля снова активно не соглашается с необходимостью и подготовкой ко "второй волне" мобилизации резервов в преддверии полугодового осеннего призыва в армию, который начинается 1 октября.

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Так, российский Telegram-канал, предположительно связанный с источниками в российских службах безопасности, писал о том, что отдельные российские чиновники "серьезно" готовятся ко второй волне мобилизации резервов и надеются провести еще одну — осенью.

Аналитики обращают внимание на важность учитывать разницу между: обычным в РФ полугодовым призывом на военную службу, крупномасштабной мобилизацией резервов, подобной прошлой осени, когда могли набрать около 300 тысяч резервистов, "скрытой мобилизацией", которая приводит к привлечению резервистов в меньшем количестве, но в течение длительного периода времени, а также различными попытками побудить или принудить россиян подписать якобы добровольные контракты с российскими военными.

Канал заявил, что российские чиновники хотят мобилизовать от 170 000 до 175 000 резервистов и перенести дату осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября, чтобы обеспечить процесс мобилизации резерва, одновременно проводя "контрактную мобилизацию" для набора дополнительных 130 000 человек на контрактную службу с использованием принудительных мер, указывается в отчете.

Также там звучало заявление о том, что в РФ влиятельная группа "силовиков-ястребов" также предлагает более строгие меры по мобилизации резервов, такие как ограничение определенных лиц на получение отсрочек по мобилизации, что вызвало серьезные разногласия с чиновниками в администрации российского диктатора.

По данным канала, у Путина опасаются реакции на подобные меры со стороны других российских чиновников и общества в целом.

При этом эксперты ISW отмечают, что эти планы, предложения и разногласия не новы и не указывают на то, что Путин в конечном итоге решил провести вторую волну мобилизации резервов в ближайшем будущем.

Перед этим в Институте изучения войны наблюдали рост дискуссий о подготовке к мобилизации резервов в России и спекуляций в преддверии весеннего призыва в начале 2023 года

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