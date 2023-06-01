"На тропе войны": Медведев пообещал "истребить украинский режим"

Дмитрий Медведев, который за последний год снискал себе славу "клоуна" своими резкими и неоднозначными высказываниями, прокомментировал сегодня атаку беспилотников на Москву и рейд РДК на территорию РФ и последовавшие за этим бои. Об этом сообщают "Комментарии".

Дмитрий Медведев

В своем заявлении он в очередной раз обвинил Запад, который "вышел на тропу войны с нами" и "украинский режим". Последний, по мнению Медведева, "должен быть уничтожен" и "по этому поводу не может быть сомнений".

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"Всем же понятно, что это террористическая атака, это не военные действия", — заявил Медведев. — "С террористами любое государство не договаривается, террористов уничтожают... И то, что наш противник ведет себя, как террорист уже определенным образом характеризует и украинский режим и тех, кто за ними стоит, прежде всего, американцы и европейцы, которые, по сути, стали на тропу войны с нами".

"Они должны быть уничтожены, — не унимается экс-президент России. — Причем не только в личном качестве, нужно уничтожить само осиное гнездо. Режим, который сложился на Украине, он подлежит истреблению. Он должен быть уничтожен. Иначе оттуда будет постоянно исходить угроза".

Напомним, что в ходе последней ракетной атаки России на столицу Украины погибли трое киевлян. Все они были гражданскими. Двое из них — мать и ее десятилетняя дочь.

В целом, количество погибших гражданских за год войны в Украине ООН оценивает, по самым скромным подсчетам, в 8 тысяч человек.

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