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"На тропе войны": Медведев пообещал "истребить украинский режим"

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на полигоне в Волгоградской области прокомментировал бои в Шебекино и атаку беспилотников на Москву

1 июня 2023, 21:56
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Автор:

Константин Куликов

Дмитрий Медведев, который за последний год снискал себе славу "клоуна" своими резкими и неоднозначными высказываниями, прокомментировал сегодня атаку беспилотников на Москву и рейд РДК на территорию РФ и последовавшие за этим бои. Об этом сообщают "Комментарии".

"На тропе войны": Медведев пообещал "истребить украинский режим"

Дмитрий Медведев

В своем заявлении он в очередной раз обвинил Запад, который "вышел на тропу войны с нами" и "украинский режим". Последний, по мнению Медведева, "должен быть уничтожен" и "по этому поводу не может быть сомнений".


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"Всем же понятно, что это террористическая атака, это не военные действия", — заявил Медведев. — "С террористами любое государство не договаривается, террористов уничтожают... И то, что наш противник ведет себя, как террорист уже определенным образом характеризует и украинский режим и тех, кто за ними стоит, прежде всего, американцы и европейцы, которые, по сути, стали на тропу войны с нами".

"Они должны быть уничтожены, — не унимается экс-президент России. — Причем не только в личном качестве, нужно уничтожить само осиное гнездо. Режим, который сложился на Украине, он подлежит истреблению. Он должен быть уничтожен. Иначе оттуда будет постоянно исходить угроза".

Напомним, что в ходе последней ракетной атаки России на столицу Украины погибли трое киевлян. Все они были гражданскими. Двое из них — мать и ее десятилетняя дочь. 

В целом, количество погибших гражданских за год войны в Украине ООН оценивает, по самым скромным подсчетам, в  8 тысяч человек.

Тем временем, Россия сняла с боевого дежурства подводный атомный крейсер "Дмитрий Донской".

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Обсуждения

Ігор

1 июня 2023, 21:22

Одномізковий близнюк Данілова цитується в Україні для внутрішнього використання. Бо у православних віслючків з'являються крихітні сумніви стосовно морквин - майже 1,5 року тягнуться за ними, а вони на той самій відстані. Зрозуміло, що ці слова потішного як Зе корумпованого не будуть мати жодних наслідків. Все вирішать вибори у США. Влада України поводиться не як терорист, а як православний корупціонер і барига. Тому не треба брати приклад з бородатого Вождя всесвітньої православної брехні і корупції, а казати правду.


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