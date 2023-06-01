Побит мировой рекорд: мужчина поймал гигантского сома

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Slava Kot
Итальянец Алессандро Бьянкарди установил новый мировой рекорд по отлову сома. Он превзошел предварительный рекорд на 4 см и поймал рыбу длиной 285 см. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на MADCAT.
Итальянец Алессандро Бьянкарди поймал гигантского сома. Фото: MADCAT
Алессандро Бьянкарди профессионально занимается рыбалкой более 23 лет и является членом команды MADCAT Italy. Мужчина рассказал, что для рыбалки на лодке он отправился на итальянскую реку По.
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Рыбалка отметил, что использовал спиннинг технику и вскоре на его приманку клюнул сом.
Мужчина отметил, что долго и безрезультатно боролся с рыбой и впоследствии решил подплыть на мелководье. Там он смог уже окончательно поймать большого сома. Муж позвонил друзьям и другим рыбакам и сообщил о своей находке. Когда они и представители итальянского рыболовства пришли и померили сома, оказалось, что его длина достигает 285 см. Таким образом Алессандро Бьянкарди установил мировой рекорд, опередив достижения немца Стефана Сьюза, который лишь месяц назад поймал сома длиной 281 см.
Итальянец Алессандро Бьянкарди решил не вредить животному и впоследствии отпустил сома в реку.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венгрии застрелили волка-рекордсмена.
Также "Комментарии" писал о крупнейшем наводнении за 100 лет, которое произошло в Италии.
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