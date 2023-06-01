Побит мировой рекорд: мужчина поймал гигантского сома

Итальянец Алессандро Бьянкарди установил новый мировой рекорд по отлову сома. Он превзошел предварительный рекорд на 4 см и поймал рыбу длиной 285 см. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на MADCAT.

Итальянец Алессандро Бьянкарди поймал гигантского сома. Фото: MADCAT

Алессандро Бьянкарди профессионально занимается рыбалкой более 23 лет и является членом команды MADCAT Italy. Мужчина рассказал, что для рыбалки на лодке он отправился на итальянскую реку По.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Рыбалка отметил, что использовал спиннинг технику и вскоре на его приманку клюнул сом.

"Я шел за ним 40 бесконечных минут, когда он впервые всплыл, я действительно понял, что подцепил монстра, адреналин начал сильно кататься, а страх его потерять заставил меня паниковать", – рассказывает Алессандро Бьянкарди.

Мужчина отметил, что долго и безрезультатно боролся с рыбой и впоследствии решил подплыть на мелководье. Там он смог уже окончательно поймать большого сома. Муж позвонил друзьям и другим рыбакам и сообщил о своей находке. Когда они и представители итальянского рыболовства пришли и померили сома, оказалось, что его длина достигает 285 см. Таким образом Алессандро Бьянкарди установил мировой рекорд, опередив достижения немца Стефана Сьюза, который лишь месяц назад поймал сома длиной 281 см.

Итальянец Алессандро Бьянкарди решил не вредить животному и впоследствии отпустил сома в реку.



"Мне было очень интересно, какой вес, но я боялся слишком сильно повредить этот редкий экземпляр, поэтому я решил его отпустить, надеясь, что он подарит счастье другому рыбаку", — сказал Бьянкарди.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венгрии застрелили волка-рекордсмена.



Также "Комментарии" писал о крупнейшем наводнении за 100 лет, которое произошло в Италии.