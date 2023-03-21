В ООН озвучили количество погибших в Украине среди мирного населения

Россия начала вторжение в Украину более года назад и сейчас ООН пытается учесть все российские преступления и убийства, в том числе среди мирного населения. Верховный комиссар ООН по правам человека обнародовал количество убитых мирных жителей Украины российскими войсками. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет ООН.

В ООН назвали количество погибших среди гражданского населения. Фото из открытых источников

Согласно обнародованному отчету от верховного комиссара ООН по правам человека, Российская Федерация своими агрессивными действиями убила более 8 тыс. мирных жителей в Украине. Также еще почти 14 тыс. получили ранения.

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В отчете сообщается, что 6446 человек были убиты на подконтрольной территории Украины, в результате ракетных ударов, расстрелов или других военных преступлений российской армии. Еще 1871 человек был убит на временно оккупированных территориях Украины, которые находятся под властью РФ. Всего больше всего смертельных случаев среди гражданского населения в ООН зафиксировали в Донецкой и Луганской областях — 2624 погибших и 6014 раненых.

Данные в отчете опубликованы по информации, которую удалось собрать и подтвердить до 19 марта. Как отмечают в заявлении ООН, реальные цифры значительно выше, ведь большинство территорий где продолжаются активные боевые действия получить информацию сложно. Также в отчете отметили, что часть информации еще проходит проверку, в частности, в убийствах в таких городах как Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск и другие.

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