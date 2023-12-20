На сколько км россияне продвинулись с начала октября: в ВСУ дали ответ

Российские захватнические войска с 10 октября продвинулись на 1,5-2 км на некоторых участках фронта в зоне ответственности ОСУВ "Таврия". Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер ОСУВ "Таврия" полковник Александр Штупун.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"С 10 октября, когда враг активизировался, он продвинулся в некоторых местах на 1,5-2 км. Но это ему очень дорого стоило. За чуть более чем два месяца только в Донецкой области (в зоне ответственности ОСУВ "Таврия") враг потерял почти 25 тысяч человек погибшими и ранеными, уничтожено около 200 танков и более 400 других бронемашин. 80 процентов из этого – Авдеевское направление", – отметил военный.

Александр Штупун добавил, что у врага есть преимущество в живой силе.

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