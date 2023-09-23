На Севастополь летят ракеты и БПЛА: оккупанты вновь подняли панику

Как передает портал "Комментарии", утром 23 сентября временно оккупированный Севастополь вновь оказался под ракетной атакой. Местные телеграмм-каналы сообщают, что над Севастополем "сбили" украинские ракеты "Нептун" или "Гарпун". В сети говорят, что боеголовки летели со стороны Одесской области. В Севастополе звучат сирены воздушной опасности.

Удары по Севастополю. Фото: из открытых источников

"Происходит атака БПЛА и ракетами берегового комплекса", — говорится в сообщении.

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Традиционно об "успешной" работе российского ПВО панически отрапортовал местный гауляйтер Михаил Развожаев. Он традиционно сообщил, что система "отработала" по целям.

"Ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке. Все спецслужбы выехали на место", — заявил Развожаев.

Напомним, 22 сентября был нанесен прицельный ракетный удар по штабу Черноморского флота. Тогда на место случившегося выехало много скорых. Интересно, что сами оккупанты заявили о том, что погибших и раненных нет, а есть только один военный которые пропал без вести.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина значительно активизировала удары по Крыму. В последнее время прилетало в Верхнесадовое под Севастополем, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ. Нанесен мощный удар по аэродрому "Саки". В пятницу, 22 сентября, удар был нанесен непосредственно по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. О чём говорит подобное усиление атак на крымском направлении? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Шойгу отреагировали на удар по штабу Черноморского флота и уже грозят ответом.



