На Севастополь летят ракеты и БПЛА: оккупанты вновь подняли панику

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", утром 23 сентября временно оккупированный Севастополь вновь оказался под ракетной атакой. Местные телеграмм-каналы сообщают, что над Севастополем "сбили" украинские ракеты "Нептун" или "Гарпун". В сети говорят, что боеголовки летели со стороны Одесской области. В Севастополе звучат сирены воздушной опасности.
Удары по Севастополю. Фото: из открытых источников
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Традиционно об "успешной" работе российского ПВО панически отрапортовал местный гауляйтер Михаил Развожаев. Он традиционно сообщил, что система "отработала" по целям.
Напомним, 22 сентября был нанесен прицельный ракетный удар по штабу Черноморского флота. Тогда на место случившегося выехало много скорых. Интересно, что сами оккупанты заявили о том, что погибших и раненных нет, а есть только один военный которые пропал без вести.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина значительно активизировала удары по Крыму. В последнее время прилетало в Верхнесадовое под Севастополем, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ. Нанесен мощный удар по аэродрому "Саки". В пятницу, 22 сентября, удар был нанесен непосредственно по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. О чём говорит подобное усиление атак на крымском направлении? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – у Шойгу отреагировали на удар по штабу Черноморского флота и уже грозят ответом.
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Ігор
сегодня, 09:25
Під ударом повинні були бути міністерство оборони та ФСБ на Москві. А так це вистава Сенцова аби тільки війну тягнути і відволікати від основного, щоб довго лишатись у владі і красти.