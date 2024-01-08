На оккупированный юг Украины РФ прибыла спецгруппа ФСБ: чем она займется

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Страна-агрессор продолжает усиливать свое влияние на временно оккупированных территориях юга Херсонской области. Туда отправили очередных "идеологов" из ФСБ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.
ФСБ. Фото: из открытых источников
По данным сопротивления, особое внимание оккупанты будут уделять проверке личных документов – прежде всего у тех граждан, кто не поддерживает оккупацию. Кроме того, враг продолжит принудительные паспортизацию.
Как отмечается, работники ФСБ также обеспечивают дополнительную охрану для коллаборантов в органах управления и лиц, привлеченных к организации и проведению "избирательного процесса" на ВОТ.
Ранее в ЦНС сообщали, что российские захватчики хотят искоренить на временно оккупированных территориях абсолютно все, что хоть как-то может быть связано с Украиной. Именно поэтому Кремль формирует этнические криминогенные группировки для усиления контроля за оккупированными территориями. Для этого террористы завозят мигрантов-уголовников.
Читайте также на портале "Комментарии" — СМИ назвали главное разочарование ВСУ во время контрнаступления.
Обсуждения
Новости