На оккупированный юг Украины РФ прибыла спецгруппа ФСБ: чем она займется

Страна-агрессор продолжает усиливать свое влияние на временно оккупированных территориях юга Херсонской области. Туда отправили очередных "идеологов" из ФСБ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

ФСБ. Фото: из открытых источников

"Поскольку контроль над данным регионом является ключевым для обеспечения логистики на ВОТ Крымского полуострова, Кремль отправил туда очередную партию сотрудников ФСБ. По имеющейся информации, цель данного шага со стороны оккупантов это усилить проведение обысков домов местных жителей", — сообщает ЦНС.

По данным сопротивления, особое внимание оккупанты будут уделять проверке личных документов – прежде всего у тех граждан, кто не поддерживает оккупацию. Кроме того, враг продолжит принудительные паспортизацию.

"Данные мероприятия происходят на фоне регулярных ударов Сил обороны Украины по ключевым военным объектам во вражеском тылу. В связи с чем, оккупанты стремятся выявить представителей движения сопротивления, поскольку деятельность украинского подполья очень мощная на данном направлении", — объясняют в ЦНС.

Как отмечается, работники ФСБ также обеспечивают дополнительную охрану для коллаборантов в органах управления и лиц, привлеченных к организации и проведению "избирательного процесса" на ВОТ.

Ранее в ЦНС сообщали, что российские захватчики хотят искоренить на временно оккупированных территориях абсолютно все, что хоть как-то может быть связано с Украиной. Именно поэтому Кремль формирует этнические криминогенные группировки для усиления контроля за оккупированными территориями. Для этого террористы завозят мигрантов-уголовников.

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