На оккупированной территории оккупанты расширяют сеть агентов: кого вербуют

На временно оккупированной территории Украины российские оккупанты расширяют агентурную сеть. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр.

Анна Маляр

По ее словам, российские силовики заставляют местных предпринимателей, связанных с предоставлением населению транспортных услуг, в том числе простых перевозчиков и таксистов отчитываться об обнаружении лиц с проукраинскими настроениями и любых нарушениях оккупационного режима.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"В случае уклонения от выполнения таких обязательств оккупанты немедленно запрещают деятельность местных транспортников, — сообщает в своем телеграмм-канале Анна Маляр. — Особую активность по развертыванию агентурной сети таким образом противник осуществляет во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской, Донецкой и Луганской областей ".

Также вместо местных транспортников на рынок транспортных перевозок на временно оккупированной территории все больше привлекаются исключительно российские предприятия.

Тем временем, окружение Кадырова унизило Пригожина.

Россия остановила зерновую инициативу.

А в Кремле отреагировали на новый прорыв РДК в Белгородской области.

Президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с профильными ведомствами и белгородским губернатором Гладковым, осуществляется поддержка в переселении жителей населенных пунктов Белгородской области, покидающих жилье. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Главный рупор Кремля подтвердил непростую ситуацию в Белгородской области, но отметил, что ситуация с обстрелами в Белгородской области никак не может повлиять на ход "военной спецоперации" в целом.

