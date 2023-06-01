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На оккупированной территории оккупанты расширяют сеть агентов: кого вербуют

В центре оперативного внимания рашистов работники транспортной отрасли

сегодня, 16:45
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Автор:

Константин Куликов

На временно оккупированной территории Украины российские оккупанты расширяют агентурную сеть. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр.

На оккупированной территории оккупанты расширяют сеть агентов: кого вербуют

Анна Маляр

По ее словам, российские силовики заставляют местных предпринимателей, связанных с предоставлением населению транспортных услуг, в том числе простых перевозчиков и таксистов отчитываться об обнаружении лиц с проукраинскими настроениями и любых нарушениях оккупационного режима.


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"В случае уклонения от выполнения таких обязательств оккупанты немедленно запрещают деятельность местных транспортников, — сообщает в своем телеграмм-канале Анна Маляр. — Особую активность по развертыванию агентурной сети таким образом противник осуществляет во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской, Донецкой и Луганской областей ".

Также вместо местных транспортников на рынок транспортных перевозок на временно оккупированной территории все больше привлекаются исключительно российские предприятия.

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