На Луганщине ВСУ уничтожили роту оккупантов

Украинские защитники в четверг ликвидировали роту российских захватчиков, которая пошла в наступление в составе трех рот в районе Кременной в Луганской области. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

ВСУ. Фото из открытых источников

"Что касается Кременной: вчера нацгвардейцы 15-го полка отбили наступление. Три роты пошли в наступление – вернулись только две. Одна рота, около 70 оккупантов "двухсотыми" так и осталась. Количество раненых еще уточняется", – написал Сергей Гайдай.

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По его словам, на Белогоровском направлении ситуация стабильная. На Сватовском направлении оккупанты попытались наступать тяжелой техникой. После неудачной атаки ситуация там также спокойная.

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