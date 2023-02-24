В ВСУ назвали причину затишья на море: к чему готовится враг

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Кравцев Сергей
То, что враг сейчас не проявляет активности в Черном море – не причин сильно радоваться. Скорее всего, это свидетельствует, что российские военные ищут новую тактику действий, возможно применение дронов Shahed в течение дня. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Корабль. Фото: GETTYIMAGES
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Кроме того, она добавила, что корабельная группировка РФ в Черном море сократилась на еще одну единицу. По ее словам, корабли находятся в пункте базирования, где укрываются от шторма.
Также издание "Комментарии" сообщало – в пятницу, 24 февраля 2023 года, исполняется ровно год с начала широкомасштабной российской агрессии против Украины. Глава украинского государства Владимир Зеленский обратился к соотечественникам с мощным посланием, а эксперты поделились с изданием "Комментарии" главными выводами и прогнозами, спустя год открытого вторжения.
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