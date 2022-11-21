logo

BTC/USD

16017.95

ETH/USD

1120.11

LTC/USD

60.44

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

40.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На Луганщине от колонны российских войск ничего не осталось: подробности от Генштаба
commentss НОВОСТИ Все новости

На Луганщине от колонны российских войск ничего не осталось: подробности от Генштаба

Отмечается, что на временно занятых российскими оккупантами территориях Луганской области продолжаются мероприятия принудительного переселения местных жителей

сегодня, 08:00 comments1312
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", в Луганской области продолжаются тяжелые бои с российскими захватчиками. Украинские защитники титаническими усилиями сдерживают превосходящие силы противника. Так, как сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ, в районе населенного пункта Сиротино Луганской области подтверждено поражение колонны российских оккупационных войск ВСУ. Информация о потерях противника уточняется.

На Луганщине от колонны российских войск ничего не осталось: подробности от Генштаба

ВСУ. Фото: Getty Images

"На временно занятых территориях Луганской области продолжаются мероприятия принудительного переселения местных жителей. В частности, в город Луганск принудительно перемещены жители Беловодска", — говорится в сводке Генштабе ВСУ.

Стоит отметить, что и президент, и Минобороны Украины сообщало, что в Донецкой и Луганской области идут самые ожесточенные бои, где россияне пытаются атаковать украинскую армию большими силами. На Донбасс Россия перебросила силы с Харьковщины и Херсонщины, чтобы усилить мощь российских наступательных операций. Уже несколько месяцев россияне атакую в Донецкой и Луганской области, но ВСУ держат оборону и не отходят со своих позиций.

Читайте также на портале "Комментарии" — Иран и РФ снова усиливают сотрудничество: есть ли еще реальные рычаги борьбы с диктаторскими режимами.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны рассказали, почему Владимир Путин признал, что Кремль и Минобороны РФ потеряли доверие россиян касательно войны в Украине. Теперь ставка не только на кремлевских пропагандистов, но и на блогеров, которы раньше Кремлем не считались надежными источниками.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0MG3YEPFEmBFCikEs1i4Dnscc1kppXgkkysnMaVsoU9g5UbfzwdhMbXTaSE2P2Ys1l
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!