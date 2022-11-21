На Луганщине от колонны российских войск ничего не осталось: подробности от Генштаба

Как передает издание "Комментарии", в Луганской области продолжаются тяжелые бои с российскими захватчиками. Украинские защитники титаническими усилиями сдерживают превосходящие силы противника. Так, как сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ, в районе населенного пункта Сиротино Луганской области подтверждено поражение колонны российских оккупационных войск ВСУ. Информация о потерях противника уточняется.

ВСУ. Фото: Getty Images

"На временно занятых территориях Луганской области продолжаются мероприятия принудительного переселения местных жителей. В частности, в город Луганск принудительно перемещены жители Беловодска", — говорится в сводке Генштабе ВСУ.

Стоит отметить, что и президент, и Минобороны Украины сообщало, что в Донецкой и Луганской области идут самые ожесточенные бои, где россияне пытаются атаковать украинскую армию большими силами. На Донбасс Россия перебросила силы с Харьковщины и Херсонщины, чтобы усилить мощь российских наступательных операций. Уже несколько месяцев россияне атакую в Донецкой и Луганской области, но ВСУ держат оборону и не отходят со своих позиций.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны рассказали, почему Владимир Путин признал, что Кремль и Минобороны РФ потеряли доверие россиян касательно войны в Украине. Теперь ставка не только на кремлевских пропагандистов, но и на блогеров, которы раньше Кремлем не считались надежными источниками.





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