ISW: Путин признал, что Кремль и Минобороны РФ потеряли доверие россиян

Удвоив поддержку военных корреспондентов, президент РФ Владимир Путин признал, что большинство россиян уже не доверяют заявлениям Кремля и Минобороны о ходе войны против Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: Getty Images

Американские аналитики отмечают, Своими действиями диктатор также подтвердил, что милблогеры продолжают оказывать влияние на население, которое считает их достоверным источником информации.

"Это говорит о том, что Путин считает сохранение поддержки по крайней мере определенной заметной части российского населения центром тяготения для военных усилий", — объясняют аналитики.

Президент РФ даже готов терпеть незначительную критику от милблогеров, которых считает лояльными, чтобы продолжать бросать на войну против Украины все больше ресурсов.

"Останутся ли милблогеры верными Путину и военным усилиям, если российская армия будет продолжать терпеть неудачи? Как отреагирует Путин, если они этого не сделают? Эти вопросы могут стать важными, поскольку Путин усилит свои требования к населению, чтобы обеспечить пушечное мясо для дальнейшей поддержки боевых действий", — указывают в ISW.

Однако сейчас российских диктатор защитил милблогеров от нападений Минобороны РФ и их независимость, несмотря на то, что он усиливает притеснения и цензуру по всей России.

Путин даже повысил некоторых известных милблогеров с большим количеством подписчиков, предложив им официальные должности в Кремле.

"Популярность милблогеров, вероятно, является прямым результатом неспособности Кремля установить эффективное присутствие в Telegram, что следует из общей неспособности Путина подготовить население РФ к длительной войне", — предполагают специалисты.

В Институте изучения войны добавляют, что Путин продолжает удваивать поддержку независимости публикаций милблогеров даже тогда, когда усиливает усилия по мобилизации русского населения на войну. Эти два явления почти наверняка связаны между собой.

Читайте также на портале "Комментарии" - Иран и РФ снова усиливают сотрудничество: есть ли еще реальные рычаги борьбы с диктаторскими режимами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!