ISW: Путин признал, что Кремль и Минобороны РФ потеряли доверие россиян

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Кравцев Сергей
Удвоив поддержку военных корреспондентов, президент РФ Владимир Путин признал, что большинство россиян уже не доверяют заявлениям Кремля и Минобороны о ходе войны против Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Владимир Путин. Фото: Getty Images
Американские аналитики отмечают, Своими действиями диктатор также подтвердил, что милблогеры продолжают оказывать влияние на население, которое считает их достоверным источником информации.
Президент РФ даже готов терпеть незначительную критику от милблогеров, которых считает лояльными, чтобы продолжать бросать на войну против Украины все больше ресурсов.
Однако сейчас российских диктатор защитил милблогеров от нападений Минобороны РФ и их независимость, несмотря на то, что он усиливает притеснения и цензуру по всей России.
Путин даже повысил некоторых известных милблогеров с большим количеством подписчиков, предложив им официальные должности в Кремле.
В Институте изучения войны добавляют, что Путин продолжает удваивать поддержку независимости публикаций милблогеров даже тогда, когда усиливает усилия по мобилизации русского населения на войну. Эти два явления почти наверняка связаны между собой.
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