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На Луганщине ликвидировали вражеского пропагандиста: что известно

Предатель занимался пророссийской пропагандой среди местной молодежи

сегодня, 20:18
Автор:
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Марьян Ощановский
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Согласно данным Центра национального сопротивления, 1 апреля на временно оккупированной территории Луганской области украинские силы сопротивления ликвидировали коллаборанта Валерия Чайку, после перехода на сторону врага занимавшегося российской пропагандой.

На Луганщине ликвидировали вражеского пропагандиста: что известно

На Луганщине уничтожили пропагандиста-коллаборациониста. Фото из открытых источников

Сообщается, что уничтоженный пропагандист проживал в оккупированном городе Старобельске.

По данным Центра сопротивления, Валерий Чайка изменил Украине и перешел на службу к российским оккупантам в 2022 году. Коллаборант работал на должности заместителя председателя так называемого центра по обслуживанию образовательных организаций. В фейковой структуре изменник отвечал за организацию системы пропаганды среди местных украинских подростков и детей.

В Центре сопротивления отметили, что коллаборационизм убивает, поскольку предателей не любят ни те, кого они предали, ни те, ради кого они предали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, согласно результатам социологического опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы", 61% украинцев на вопрос о вариантах завершения войны выбрали ответ: "Воюем до полной победы – восстановление территориальной целостности в границах 1991 года, вступления в ЕС и НАТО". При этом 39% украинцев выбрали вариант "Немедленно начинаем мирные переговоры с полной двусторонней остановкой огня".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжают наступательные операции на востоке Украины, сейчас есть угроза оккупации города Угледар в Донецкой области, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. В общем, силам ВСУ удалось стабилизировать фронт, однако в некоторых ситуациях нашей армии пришлось отойти на новые позиции.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/kolaboratsionizm-vbyvaye/
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