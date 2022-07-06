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На логистической базе россиян прогремели взрывы: что известно (ВИДЕО)

Взрывы прогремели в Харьковской области

сегодня, 10:28 comments1078
Автор:

Денис
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На логистической базе российских захватчиков прогремели взрывы. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале. 

На логистической базе россиян прогремели взрывы: что известно (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома на логистической базе оккупантов в населённом пункте Великий Бурлук (Харьковская область) прогремели взрывы. 

"Логистическая база орков Великий Бурлук принимает поздравления от нашего старого знакомого — дяди "Ленд Лиза"", — пишет СтратКом ВСУ. 

Также СтратКом публикует видео с места событий. На кадрах можно заметить густой черный дым, который поднимается над объектом. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Goethe-Institut помогает украинцам во время войны: обзор проектов. В связи с войной в Украине Goethe-Institut инициировал ряд проектов помощи украинцам. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR0qKtZe4jIKianpYKysAXLBbq9NCv3oABzpVlaI8xsELB-w7UVKjjJW98A
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