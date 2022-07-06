На логистической базе россиян прогремели взрывы: что известно (ВИДЕО)

На логистической базе российских захватчиков прогремели взрывы. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома на логистической базе оккупантов в населённом пункте Великий Бурлук (Харьковская область) прогремели взрывы.

"Логистическая база орков Великий Бурлук принимает поздравления от нашего старого знакомого — дяди "Ленд Лиза"", — пишет СтратКом ВСУ.

Также СтратКом публикует видео с места событий. На кадрах можно заметить густой черный дым, который поднимается над объектом.

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