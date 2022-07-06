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Враг ударил ракетами по Хмельницкой области: что известно

В Хмельницкой области в результате удара россией повреждены коммуникации

сегодня, 08:55
Автор:

Козлова Альбіна
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Вечером 5 июля российские ракеты прилетели по Хмельницкой области, одну из них удалось сбить в воздухе, три попали в гражданский объект. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

Враг ударил ракетами по Хмельницкой области: что известно

фото Телеграм Сергея Гамалия

Известно, что российские ракеты попали по территории Ярмолинецкой громады — целью была водонапорная башня. Есть пострадавший мужчина, его с осколочным ранением госпитализировали в Ярмолинецкую центральную больницу.  О здоровьи мужчины заботятся врачи, о его состоянии неизвестно.

По словам Сергея Гамалия, обстрел произошел около 19:45. Обломки сбитой ракеты силами ПВО упали на территории Шепетовского района. Жертв от обстрелов на пораженной территории нет.

В вечерней речи президент подчеркнул, что оккупанты в течение суток снова обстреляли Сумскую область, Николаев и область, Днепропетровскую область. Часть ракет сбили противовоздушные силы. Власти ежедневно ведут переговоры с партнерами, чтобы получить для Украины современные и достаточно эффективные противоракетные системы.

"Задача-максимум для нашего государства – уже в этом году обеспечить базовую безопасность для украинцев, базовую защиту от ракетных ударов. Но выполнение этой задачи зависит не только от нас, но и от понимания партнерами наших фундаментальных потребностей", — подчеркнул он.

Как писал портал, в Минобороны опровергли фейки по военному учету женщин с октября. Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что в интернете появились очередные фейки о том, что вроде бы будет проводиться мобилизация женщин. Однако, по ее словам, это фейк, распространяемый в российском медиапространстве.



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Источник: https://t.me/khmelnytskaODA
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