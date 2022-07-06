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Куда россияне направляют усилия на Донбассе после захвата Лисичанска, — британская разведка

Бои на Донбассе: в разведке назвали следующий город под прицелом оккупантов

сегодня, 09:35
Автор:

Козлова Альбіна
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Оккупанты продолжат продвижение в Луганской и Донецкой областях. Следующим большим сражением может стать оборона Славянска. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

Куда россияне направляют усилия на Донбассе после захвата Лисичанска, — британская разведка

Фото Генеральный штаб ВСУ

Пока оккупанты перебросили свои подразделения Восточной и Западной групп войск на Изюмское направление. В последнюю неделю россияне продвинулись еще на 5 километров по дороге E40.

По предварительным данным, российские войска Восточной и Западной групп могут находиться в 16 км к северу от Славянска. На город россия может направить и подразделения Центральной и Южной групп. Поэтому есть вероятность, что это место станет следующей горячей точкой в битве за Донбасс.

Специалисты подчеркнули, что в отличие от предыдущих этапов войны, в российской армии достигли эффективной координации между Центральной группировкой под руководством генерала-полковника Александра Лапина и Южным во главе с генералом Сергеем Суровикиным.

Украинские силы отошли из Лисичанска и Северодонецка на выпрямленную линию обороны, более выгодную для тактических действий, говорят в разведке. Однако благодаря обороне на Донбассе продвижение россиян все же имеет медленный темп, россия применяет массированные обстрелы артиллерии и авиации, уравнивая с землей села и города. Скорее всего, россия не будет менять успешную для нее тактику уничтожения населенных пунктов в Донецкой области, говорят специалисты.

Как писал портал "Комментарии", оккупационные власти в оккупированном АР Крым создают комиссии по мобилизации и готовят призыв граждан в российскую армию, что является нарушением международного гуманитарного права. Об этом сообщается в представительстве президента Украины в АР Крым.



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1544192250720227331
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