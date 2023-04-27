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На крышах реакторов ЗАЭС захватчики разместили огневые точки, - британская разведка

Оккупанты готовятся к ведению боев, в случае контрнаступления ВСУ на территории Запорожской АЭС. На крышах реакторных сооружений атомки россияне оборудовали огневые позиции

27 апреля 2023, 12:05
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные британской разведки.

На крышах реакторов ЗАЭС захватчики разместили огневые точки, - британская разведка

Оккупанты разместили мешки с песком на крышах нескольких реакторов ЗАЭС

"Россия, вероятно, построила эти позиции, потому что ее все больше беспокоят перспективы великого украинского наступления. Этот шаг скорее всего увеличивает вероятность повреждения систем безопасности ЗАЭС, если вокруг ЗАЭС будут боевые действия", — отмечают в отчете.


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На спутниковых снимках, сделанных в марте, ясно видно, что на нескольких крышах из шести реакторных зданий АЭС разместили мешки с песком.

Это впервые со времени захвата ЗАЭС, как отмечают в британской разведке, когда оккупанты планируют тактическую оборону на территории станции.

В то же время, британцы убеждены, что такие действия оккупантов не несут прямых угроз, а повреждения реакторов АЭС – маловероятны, если бои за станцию ​​ограничатся применением пехотного военного оборудования. По их же словам, сооружения атомного – очень прочные.

Как писали "Комментарии", в лесу в Польше обнаружили остатки ракеты с российской надписью, — детали Возле города Замостья, в 15 км от Быдгоща в Польше нашли остатки неизвестного военного объекта. Вероятно, это остатки ракеты класса "воздух – поверхность". Об этом сообщают в Министерстве обороны Польши, пишут "Комментарии". На месте работают саперы, правоохранители, жандармерия и представители SKW.

Напомним, "Комментарии" писали, "Угроза очень высокая": стало известно, когда россияне могут предпринять новые ракетные атаки, — ОК "Юг" "Цель врага – уничтожение украинской нации". Россия может обстрелять Украину ракетами, в любой момент, не дожидаясь сакральных дат.

 



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1651455646817042432
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