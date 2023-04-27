На крышах реакторов ЗАЭС захватчики разместили огневые точки, - британская разведка

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Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на
данные британской разведки.
Оккупанты разместили мешки с песком на крышах нескольких реакторов ЗАЭС
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На спутниковых снимках, сделанных в марте, ясно
видно, что на нескольких крышах из шести реакторных зданий АЭС разместили мешки
с песком.
Это впервые со времени захвата ЗАЭС, как отмечают в
британской разведке, когда оккупанты планируют тактическую оборону на
территории станции.
В то же время, британцы убеждены, что такие действия
оккупантов не несут прямых угроз, а повреждения реакторов АЭС – маловероятны,
если бои за станцию ограничатся применением пехотного военного оборудования.
По их же словам, сооружения атомного – очень прочные.
Как писали "Комментарии", в лесу в Польше
обнаружили остатки ракеты с российской надписью, — детали Возле города
Замостья, в 15 км от Быдгоща в Польше нашли остатки неизвестного военного
объекта. Вероятно, это остатки ракеты класса "воздух – поверхность".
Об этом сообщают в Министерстве обороны Польши, пишут "Комментарии".
На месте работают саперы, правоохранители, жандармерия и представители SKW.
Напомним, "Комментарии" писали, "Угроза очень высокая": стало известно, когда россияне могут предпринять новые ракетные
атаки, — ОК "Юг" "Цель врага – уничтожение украинской нации". Россия может
обстрелять Украину ракетами, в любой момент, не дожидаясь сакральных дат.
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