На карте все больше красного: DeepState фиксирует новый прорыв россиян

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 6 января аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в ряде населенных пунктов Донецкой области.

Наступление России. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся в Торецке, Зеленом, Петропавловке, возле Воздвиженки, Барановки и Песчаного", – говорится в сообщении DeepState.

Отметим, ранее аналитики DeepState сообщали, что российские захватнические войска продвинулись возле города Курахово, села Новоселка и в городе Торецк в Донецкой области.

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Также издание "Комментарии" сообщало – пока в США разводят руками относительно новых пакетов помощи Украине, потому что не уверены, что вся новая помощь полностью будет доставлена в Украину до даты окончания полномочий нынешней администрации 20 января, российская оккупационная армия атакует практически по всему фронту. Самое горячее Покровское направление. Гремит Торецк, продолжаются интенсивные наступательные действия противника на Кураховском и Купянском направлениях, а также в районе Часового Яра. Чего в ближайшем будущем ждать от руссийско-украинской войны, ситуации в ней и вокруг нее? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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