Настоящий ад: в DeepState назвали населенный пункт, где россияне гибнут, но продолжают штурмы

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска продолжают давить на украинских защитников в Донецкой области. В Нововасильевке сейчас "настоящий ад". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый канал DeepState.
Наступление России. Фото: из открытых источников
Отмечается, что российские оккупанты имеют успехи в центре села. Идут "крайне ожесточенные" бои за каждый дом и улицу.
Отметим, ранее аналитики DeepState сообщали, что в селе Нововасильевка, расположенном к югу от Покровска Донецкой области, идут ожесточенные бои. Российские силы преобладающими силами проводят активные штурмовые действия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового канала.
По информации аналитиков, в течение 30-31 декабря и 1 января российские войска осуществляли интенсивные штурмовые действия на Нововасильевку с юга и востока. Атаки проводятся преимущественно силами пехоты, иногда при поддержке бронированной техники и легких артиллерийских танков.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Покровске Донецкой области не идут городские бои. Российские войска пытаются обойти город. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.
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