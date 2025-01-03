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Настоящий ад: в DeepState назвали населенный пункт, где россияне гибнут, но продолжают штурмы

DeepState фиксирует, что в Нововасильевке россияне "лезут" сразу в нескольких местах

сегодня, 08:05
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Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска продолжают давить на украинских защитников в Донецкой области. В Нововасильевке сейчас "настоящий ад". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый канал DeepState.

Настоящий ад: в DeepState назвали населенный пункт, где россияне гибнут, но продолжают штурмы

Наступление России. Фото: из открытых источников

"Настоящий ад продолжается в Нововасильевке. Кацапы лезут сразу в нескольких местах. Ежедневно в село заходит на штурм ориентировочно от двух взводов пехоты до роты [оккупантов]. В большинстве пешим порядком, иногда при поддержке ББМ, а иногда вообще на ЛАТ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские оккупанты имеют успехи в центре села. Идут "крайне ожесточенные" бои за каждый дом и улицу.

"Силы Обороны демонстрируют героизм, сдерживая противника, который преобладает в числе", – добавили в DeepState.

Отметим, ранее аналитики DeepState сообщали, что в селе Нововасильевка, расположенном к югу от Покровска Донецкой области, идут ожесточенные бои. Российские силы преобладающими силами проводят активные штурмовые действия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового канала.

По информации аналитиков, в течение 30-31 декабря и 1 января российские войска осуществляли интенсивные штурмовые действия на Нововасильевку с юга и востока. Атаки проводятся преимущественно силами пехоты, иногда при поддержке бронированной техники и легких артиллерийских танков. 

"Ситуация такова, что враг есть во всех уголках села, так же, как и СП Сил Обороны. Фактически в одном доме наши, а в соседних может быть враг. Тактическая обстановка на уровне хаоса, но преимущество врага в живой силе может стать решающим фактором, к сожалению", – говорилось в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Покровске Донецкой области не идут городские бои. Российские войска пытаются обойти город. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.




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