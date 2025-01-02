В селе Нововасильевка, расположенном к югу от Покровска Донецкой области, идут ожесточенные бои. Российские силы преобладающими силами проводят активные штурмовые действия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового канала DeepState.

Наступление России. Фото: из открытых источников

По информации аналитиков, в течение 30-31 декабря и 1 января российские войска осуществляли интенсивные штурмовые действия на Нововасильевку с юга и востока. Атаки проводятся преимущественно силами пехоты, иногда при поддержке бронированной техники и легких артиллерийских танков.

"Ситуация такова, что враг есть во всех уголках села, так же, как и СП Сил Обороны. Фактически в одном доме наши, а в соседних может быть враг. Тактическая обстановка на уровне хаоса, но преимущество врага в живой силе может стать решающим фактором, к сожалению", – говорится в сообщении.

Отметим, в ночь на 2 декабря аналитики DeepState сообщили о продвижении россиян в городе Курахово и еще 5 населенных пунктах Донецкой области.

"Враг продвинулся у Волкового, Нескучного, в Новоелизаветовке, Соленом, Воздвиженке, Курахово и его южных окрестностях", – говорится в сообщении DeepState.

Читайте также на портале "Комментарии" — в 2024 году русские оккупационные войска РФ захватили 4168 квадратных км. Это преимущественно поля и небольшие населенные пункты в Украине и Курской области. При этом россияне потеряли 427 тысяч военных. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Эксперты отмечают, что военное командование РФ преимущественно отдавало приоритет усилиям по захвату остальной части Донецкой области и созданию буферной зоны на севере Харьковщины в 2024 году, но не смогло достичь этих целей.



