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Обстановка накаляется: в DeepState показали, в скольких населенных пунктах продвинулись россияне

DeepState фиксирует продвижение россиян в 6 населенных пунктах Донецкой области

сегодня, 06:45
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 2 декабря аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили о продвижении россиян в городе Курахово и еще 5 населенных пунктах Донецкой области.

Обстановка накаляется: в DeepState показали, в скольких населенных пунктах продвинулись россияне

Наступление России. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся у Волкового, Нескучного, в Новоелизаветовке, Соленом, Воздвиженке, Курахово и его южных окрестностях", – говорится в сообщении DeepState.

Читайте также на портале "Комментарии" — враг оккупировал Макаровку, Сухие Ялы и Зеленовку. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState в пояснительной записке к обновленной карте боевых действий, впервые за несколько дней.

Также издание "Комментарии" сообщало – в 2024 году русские оккупационные войска РФ захватили 4168 квадратных км. Это преимущественно поля и небольшие населенные пункты в Украине и Курской области. При этом россияне потеряли 427 тысяч военных. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Эксперты отмечают, что военное командование РФ преимущественно отдавало приоритет усилиям по захвату остальной части Донецкой области и созданию буферной зоны на севере Харьковщины в 2024 году, но не смогло достичь этих целей. 

В ISW со ссылкой на оценки западных и украинских источников добавили, что РФ планировала до конца 2024 захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Однако медленное продвижение оккупационных войск в начале и середине 2024 года заставило их военное командование переоценить свои планы. В результате главной задачей к концу года стал захват Покровска.

Ранее "Комментарии" писали – в США признали, что отправили Украине проблемные Abrams.




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Источник: https://t.me/DeepStateUA/20819
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