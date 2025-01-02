В США рассказали, сколько РФ в 2024 году захватила квадратных километров: какой прогноз на этот год

В 2024 году русские оккупационные войска РФ захватили 4168 квадратных км. Это преимущественно поля и небольшие населенные пункты в Украине и Курской области. При этом россияне потеряли 427 тысяч военных. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, что военное командование РФ преимущественно отдавало приоритет усилиям по захвату остальной части Донецкой области и созданию буферной зоны на севере Харьковщины в 2024 году, но не смогло достичь этих целей.

В ISW со ссылкой на оценки западных и украинских источников добавили, что РФ планировала до конца 2024 захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Однако медленное продвижение оккупационных войск в начале и середине 2024 года заставило их военное командование переоценить свои планы. В результате главной задачей к концу года стал захват Покровска.

По данным аналитиков, за весь прошлый год россияне захватили четыре населенных пункта среднего размера – Авдеевку, Селидово, Угледар и Курахово. Больше всего из них насчитывало более 31 тысячи человек довоенного населения. Несмотря на эти успехи противника, в декабре их продвижение замедлилось.

"Российским войскам понадобится чуть больше двух лет, чтобы захватить остальную часть Донецкой области с темпами продвижения к 2024 году. И то, это возможно, если предположить, что все наступления РФ будут ограничены Донецкой областью и что они смогут захватить большие городские территории так же легко, как небольшие села и поля", – объясняют эксперты в отчете ISW.

В то же время аналитики Института считают, что для реализации этих планов ВСУ еще нужно остановить оккупационные войска от продвижения в их приоритетных секторах. По мнению экспертов, помощь Запада остается критически важной для способности сил обороны стабилизировать линию фронта в 2025 году.

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