DeepState говорят о боях в пригороде Покровска: в ВСУ отреагировали

В Покровске Донецкой области не идут городские бои. Российские войска пытаются обойти город. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

Бои за Покровск. Фото из открытых источников

"Городских боев в городе нет. До границы города россияне не дошли, но пытаются охватить его через соседние населенные пункты, поселки, проникать теми или иными группами, накапливать (силы, — ред.) и бить в дальнейшем так, чтобы обойти город. Также активное действие БПЛА, активное действие всего, что у россиян сейчас есть, тоже сосредоточено в районе города Покровск", — отметил военный.

Относительно возможного полуокружения Покровска с юга спикер ответил, что город надежно укреплен, поэтому россияне не рискуют идти в "лобовые" штурмы. При этом враг ведет городские бои на других направлениях, в частности в Часовом Яру и Курахово.

По словам спикера ОСГВ "Хортица", оккупационные войска пытаются обойти Покровск и разорвать инфраструктурные цепочки Сил обороны Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — в селе Нововасильевка, расположенном к югу от Покровска Донецкой области, идут ожесточенные бои. Российские силы преобладающими силами проводят активные штурмовые действия. Об этом говорится в сообщении мониторингового канала DeepState.

По информации аналитиков, в течение 30-31 декабря и 1 января российские войска осуществляли интенсивные штурмовые действия на Нововасильевку с юга и востока. Атаки проводятся преимущественно силами пехоты, иногда при поддержке бронированной техники и легких артиллерийских танков.

"Ситуация такова, что враг есть во всех уголках села, так же, как и СП Сил Обороны. Фактически в одном доме наши, а в соседних может быть враг. Тактическая обстановка на уровне хаоса, но преимущество врага в живой силе может стать решающим фактором, к сожалению", – говорится в сообщении.



