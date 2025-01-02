DeepState говорят о боях в пригороде Покровска: в ВСУ отреагировали

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Кравцев Сергей
В Покровске Донецкой области не идут городские бои. Российские войска пытаются обойти город. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.
Бои за Покровск. Фото из открытых источников
Относительно возможного полуокружения Покровска с юга спикер ответил, что город надежно укреплен, поэтому россияне не рискуют идти в "лобовые" штурмы. При этом враг ведет городские бои на других направлениях, в частности в Часовом Яру и Курахово.
По словам спикера ОСГВ "Хортица", оккупационные войска пытаются обойти Покровск и разорвать инфраструктурные цепочки Сил обороны Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — в селе Нововасильевка, расположенном к югу от Покровска Донецкой области, идут ожесточенные бои. Российские силы преобладающими силами проводят активные штурмовые действия. Об этом говорится в сообщении мониторингового канала DeepState.
По информации аналитиков, в течение 30-31 декабря и 1 января российские войска осуществляли интенсивные штурмовые действия на Нововасильевку с юга и востока. Атаки проводятся преимущественно силами пехоты, иногда при поддержке бронированной техники и легких артиллерийских танков.
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