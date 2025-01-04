Последний шанс для Украины: зачем доверенные лица Зеленского отправились в Вашингтон

Несмотря на то, что новоизбранный президент США Дональд Трамп во время президентской гонки сделал много заявлений о войне в Украине и о желании поскорее положить ей конец, команда Владимира Зеленского пытается приложить все усилия, чтобы заручиться поддержкой Дональда Трампа. Киев пытается показать Трамп у его ближайшему окружению, что сделка с Россией обойдется Америке дорого в долгосрочной перспективе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Times.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, по закону, известному как Акт Логана, будущие администрации не могут вести политику с иностранными партнерами. Однако среди украинских чиновников бытует мнение, что команда Трампа все еще находится в процессе обсуждения своей стратегии, и Украина делает все возможное, чтобы повлиять на этот процесс.

Так, уже несколько недель доверенные лица президента Владимира Зеленского отправляются уговаривать окружение Дональда Трампа в Вашингтоне. При этом некоторые инициативы оказались довольно неожиданными, отмечает издание. В частности, председатель комитета по иностранным делам Рады Александр Мережко выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира.

По мнению Мережко, Трамп — "прагматик, а не догматик", и его можно привлечь на сторону Украины, если убедить его в том, что сделка с Путиным в конечном итоге обойдется США дороже в долгосрочной перспективе.

Кроме того, Владимир Зеленский предложил США совместные инвестиции в разработку природных ресурсов Украины в рамках своего плана победы.

"Однако Россия до сих пор не показывает никаких признаков того, что готова обсуждать какие-либо мирные соглашения, кроме тех, которые предполагают полную капитуляцию Украины. Задача новой администрации состоит не только в том, чтобы стать посредником в заключении перемирия, но и в том, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", — пишет The Times.

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