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На Херсонщине продлевают комендантский час: в чем причина

На Херсонщине с сегодняшнего дня продлевают комендантский час: будут искать вражеские ДРГ

сегодня, 14:57
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Автор:

Кравцев Сергей

С 13 марта на 5 дней в Херсонской области вводится новый удлиненный комендантский час. Как передает издание "Комментарии", об этом в экстренном видеообращении сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

На Херсонщине продлевают комендантский час: в чем причина

Херсон. Фото: из открытых источников

Глава Херсонщины рассказал, что поступила информация о возможном проникновении на территорию Херсона диверсионных групп страны-агрессора. С целью недопущения жертв среди гражданского населения при проведении контрдиверсионных мероприятий в области будет действовать новый комендантский час. С 13 по 17 марта включительно комендантский час будет длиться с 17.00 до 06.30.


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"Поэтому всем, кому сегодня нужно выехать за пределы области, прошу сделать это немедленно, а в дальнейшем — планировать свое время пребывания на территории города и области. Прошу отнестись с пониманием и всей серьезностью к ситуации, которая сложилась. Сохраняем спокойствие и помогаем Силам обороны уничтожать русню", – отметил Александр Прокудин.

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Также издание "Комментарии" сообщало — российское руководство активно ищет, на кого можно повесить провалы в войне против Украины, как оправдать огромные потери в живой силе и технике, а также провал в достижении целей войны. По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Путин доверяет Минобороны РФ, а пригожинское ЧВК "Вагнер" использовал, чтобы защитить свой режим от губительных последствий мобилизации. Кто в итоге может оказаться в РФ "козлом отпущения"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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