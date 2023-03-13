На Херсонщине продлевают комендантский час: в чем причина

С 13 марта на 5 дней в Херсонской области вводится новый удлиненный комендантский час. Как передает издание "Комментарии", об этом в экстренном видеообращении сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Херсон. Фото: из открытых источников

Глава Херсонщины рассказал, что поступила информация о возможном проникновении на территорию Херсона диверсионных групп страны-агрессора. С целью недопущения жертв среди гражданского населения при проведении контрдиверсионных мероприятий в области будет действовать новый комендантский час. С 13 по 17 марта включительно комендантский час будет длиться с 17.00 до 06.30.

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"Поэтому всем, кому сегодня нужно выехать за пределы области, прошу сделать это немедленно, а в дальнейшем — планировать свое время пребывания на территории города и области. Прошу отнестись с пониманием и всей серьезностью к ситуации, которая сложилась. Сохраняем спокойствие и помогаем Силам обороны уничтожать русню", – отметил Александр Прокудин.

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