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На Харьковщине украинские военные разгромили технику оккупантов (ВИДЕО)

В Сети опубликовали эффектное видео уничтожения бронетехники противника

сегодня, 21:25
Автор:

Анастасия
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Севернее Харькова украинские воины нанесли удар по бронетехнике противника. Об этом сообщается в Telegram-канале "ВСУ. СтратКом". 

На Харьковщине украинские военные разгромили технику оккупантов (ВИДЕО)

Уничтожение бронетехники оккупантов / скриншот

Блестящую работу провели бойцы 40-й бригады. После прямого попадания  бронетехника российских оккупантов загорелась. Кроме того, после этого на складе боеприпасов захватчиков раздались взрывы. 

"Эмоции артиллеристов не скроешь и не отредактируешь. 155-мм пушка, качественная артразведка, грамотное целеуказание. Когда есть все эти компоненты, то удается работать по принципу один выстрел одна цель", — говорится в сообщении.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в подвалах на ЗАЭС оккупанты устроили пыточную. Российские захватчики используют для издевательств над людьми ток, удушения через целлофановые пакеты, а также другие виды пыток. Похищают военные рф в основном волонтеров, активистов и местных, которые не поддерживают "русский мир". Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что российская армия несет огромные потери в Украине - от этого Кремлю приходится увеличивать численность войска. Подробнее о том,  как Кремль восполнит резервы, читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила о возможной эвакуации людей из нескольких областей Украины. Она отметила, что эвакуированные могут рассчитывать на помощь от государства. Кроме того, для людей, которых эвакуируют, предусмотрены выплаты. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom/5717
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