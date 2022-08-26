На Харьковщине украинские военные разгромили технику оккупантов (ВИДЕО)

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Анастасия
Севернее Харькова украинские воины нанесли удар по бронетехнике противника. Об этом сообщается в Telegram-канале "ВСУ. СтратКом".
Уничтожение бронетехники оккупантов / скриншот
Блестящую работу провели бойцы 40-й бригады. После прямого попадания бронетехника российских оккупантов загорелась. Кроме того, после этого на складе боеприпасов захватчиков раздались взрывы.
"Эмоции артиллеристов не скроешь и не отредактируешь. 155-мм пушка, качественная артразведка, грамотное целеуказание. Когда есть все эти компоненты, то удается работать по принципу один выстрел одна цель", — говорится в сообщении.
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