На Харьковщине освободили Купянск-Узловой: сколько еще территории области под оккупацией

Украинским защитникам удалось выбить оккупантов из поселка городского типа Купянска-Узлового, который расположен на левом берегу реки Оскол. Населенный пункт уже зачищен от оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Харьковская область. Фото: из открытых источников

Глава Харьковщины отметил, что с каждым днем ВСУ приближают тот момент, что весь региона будет полностью зачищен от российских оккупантов. На сегодняшний день еще 6% процентов территории области находится под оккупацией. Олег Синегубов уточнил, что после деоккупации Купянска-Узлового остались считанные населенные пункты, которые нужно освободить.

Синегубов подчеркнул, что для россиян в Харьковской области крайне важным считался Изюм, который они уже точно потеряли. Именно через Изюм, как важный узловой пункт они переправляли свою военную технику и боеприпасы в Донецкую и Луганскую области. После освобождения Купянск-Узлового у оккупантов осталась перекрыта последняя транспортная артерия в Харьковской области. Они теперь не смогут использовать одну из самых больших логистических, железнодорожных развязок на Харьковщине.

"С первых часов полномасштабной войны она была оккупирована, и враг ее сильно оборонял и держал. Благодаря успешной военной операции ВСУ ее сейчас отбили и полностью фактически контролируют", – отметил глава Харьковской ОВА.

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